Процес передбачатиме добровільне декларування людьми активів, розміщених на території України або за її межами, якщо вони були одержані коштом доходів, з яких не були сплачені податки та збори.

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У добровільному декларуванні можуть брати участь

Фізичні особи-резиденти України, зокрема, й самозайняті, а також ті, хто наразі не є резидентами й платниками податків в Україні, але які були ними на момент отримання об'єкту декларування.

Заборонено подавати декларацію

неповнолітнім, недієздатним, а також особам з обмеженою дієздатністю;

підсанкційним людям;

тим, хто за будь-який рік, починаючи з 2005, подавав декларації відповідно до законодавства про запобігання корупції.

Об'єктами декларування можуть бути

нерухомість, зокрема, земельні ділянки, об'єкти житлової та нежитлової нерухомості;

рухоме майно: транспорт, об'єкти мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали тощо;

валютні цінності: банківські метали, які розміщені на рахунках, національна валюта, іноземна валюта;

інші об'єкти: частки у бізнесі та інші корпоративні права, інтелектуальна власність, цінні папери та фінансові інструменти, права на отримання майнової вигоди, не пов'язані з правом власності на цінні папери.



Що може бути об'єктами декларування / Інфографіка ДПСУ

Не можуть бути об'єктами декларування

Активи, які людина отримала внаслідок злочинної діяльності, крім ухилення від податків та зборів, а також порушень валютного законодавства та законодавства про економічну конкуренцію.

Крім того, не можна задекларувати активи, щодо яких розпочали досудове розслідування, а також ті, які перебувають на рахунках фінустанов держави-агресора.



Що не може бути об'єктами декларування / Інфографіка ДПСУ

Ставки декларування

За інформацією Мінфіну, загальна ставка декларування складатиме 5%, на закордонні активи – 9%, на облігації внутрішньої державної позики – 2,5%. Також можливі ставки 6%, 11,5% та 3% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.



Якими будуть ставки декларування / Інфографіка ДПСУ Якими будуть ставки декларування / Інфографіка ДПСУ

Активи, які не потрібно декларувати

житлові квартири площею до 120 квадратних метрів, житлові будинки площею до 240 квадратних метрів та об'єкти незавершеного будівництва;

нежитлові будинки некомерційного призначення загальною площею до 60 квадратних метрів;

земельні ділянки в межах безоплатної передачі;

один транспортний засіб особистого некомерційного використання;

інші активи, вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень.

Процедура декларації

Задекларувати гроші можна буде через електронний кабінет платника, перед цим розмістивши гроші на спецрахунку в банку.

До слова, декларування проходитиме з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року. Воно надасть людям певні гарантії.



Гарантії, які отримає суб'єкт декларування / Інфографіка ДПСУ