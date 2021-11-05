Це – загальна вартість активів, які задекларували в межах проведення податкової амністії. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Важливо Податкова амністія 2021 року: чи доведеться всім сплатити 5% своїх заощаджень

За його словами, з кожним днем динаміка покращується, громадяни подають все більше декларацій.

У нас вже 150 мільйонів гривень – загальна вартість задекларованих українцями активів у рамках проведення податкової амністії. Збір – 6,9 мільйона гривень,

– наголосив Гетманцев.

Він відзначив, що проблем немає ні з відкриттям рахунків в банках, ні з поданням декларацій.



Результати добровільного декларування / Інфографіка з телеграму Гетманцева

Відзначимо, що в жовтні Гетманцев повідомляв, що в межах амністії задекларували вже 90,5 мільйонів гривень. Водночас до бюджету надійшло 4,5 мільйони гривень.

Що таке податкова амністія?

Це одноразове добровільне декларування доходів, яке стартувало 1 вересня і триватиме рік. Від того, який саме актив декларують та де він перебуває, залежить і розмір податку, який варто заплатити.

Як оподаткувати відповідні доходи

Спочатку треба звернутися до банку. Він повинен відкрити рахунок і видати відповідну довідку.

Після цього в електронному вигляді заповнюється декларація. Туди ж треба прикріпити довідку від банку.

Коли всі дії зробите, то вже потім треба відправити декларацію до Податкової.

Повний текст повідомлення Гетманцева у телеграмі:

У нас вже 150 мільйонів гривень – загальна вартість задекларованих українцями активів у рамках проведення податкової амністії.

Збір – 6,9 мільйона гривень. З кожним днем динаміка покращується, громадяни подають все більше декларацій, проблем ані з відкриттям рахунків в банках, ані з поданням декларацій немає.

Продовжуватиму тримати в курсі.