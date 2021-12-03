Податкова амністія: Гетманцев розповів, скільки сплатили українці за три місяці

Завдяки податковій амністії до бюджету вже надійшло понад 10 мільйонів гривень. Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Скільки задекларували українці

Гетманцев розповідає, що за три місяці дії програми українці, станом на 3 грудня 2021 року, загальна задекларована сума складає 250 мільйонів гривень. До бюджету надійшло 10,4 мільйона гривень.

Читайте також Ми у постійному діалозі з малим бізнесом, – Гетманцев показав роз'яснення щодо РРО

Чверть мільярда – саме такою є сума задекларованих в межах податкової амністії активів громадян України. За останні 12 днів маємо 20% зростання цієї суми. Збір до бюджету – понад 10 мільйонів гривень,

– написав Гетманцев.

Також він розповів нещодавно в інтерв'ю виданню Forbes що суть декларації – не зібрати гроші до бюджету, а надати можливість людям вийти "в білу". "Ми не плануємо в бюджеті 2022 року жодної копійки від податкової амністії, це все буде вважатися надприбутком", – розповідає пан Данило.

Результати податкової амністії станом на 3 грудня / Інфографіка з телеграму Данила Гетманцева

, що так звану "нульову декларацію" українці могли подати з 1 вересня поточного року. Триватиме вона рік.

Актуально Податкова амністія 2021 року: чи доведеться всім сплатити 5% своїх заощаджень

Що потрібно знати про податкову амністію

Податкова амністія стосується лише тих українців, які уникали сплати податків у будь-який спосіб: працювали неофіційно чи отримували зарплату у конверті. Тож щоб оподаткувати свої "гроші з-під матраца" у Мінфіні радять діяти наступним чином:

звернутися до банку, де відкриюсь рахунок та видадуть відповідну довідку;

потім в електронному вигляді заповнити декларація й прикріпити довідку від банку;

останній крок – відправити декларацію до Податкової.

Від того, який саме актив декларують та де він перебуває, залежить і розмір податку, який варто заплатити.

Forbes