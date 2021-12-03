Скільки задекларували українці

Гетманцев розповідає, що за три місяці дії програми українці загалом подали 50 декларацій, а загальна задекларована сума складає 208 мільйонів гривень. До бюджету з них надійшло 10 мільйонів гривень.

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Це всі різні декларації – є великий бізнес, люди, які працюють за кордоном,

– розповідає Гетманцев.

Також він запевнив, що суть декларації – не зібрати гроші до бюджету, а надати можливість людям вийти "в білу". "Ми не плануємо в бюджеті 2022 року жодної копійки від податкової амністії, це все буде вважатися надприбутком", – розповідає пан Данило.

Нагадаємо, що так звану "нульову декларацію" українці могли подати з 1 вересня поточного року. Триватиме вона рік.

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Що потрібно знати про податкову амністію

Податкова амністія стосується лише тих українців, які уникали сплати податків у будь-який спосіб: працювали неофіційно чи отримували зарплату у конверті. Тож щоб оподаткувати свої "гроші з-під матраца" у Мінфіні радять діяти наступним чином:

звернутися до банку, де відкриюсь рахунок та видадуть відповідну довідку;

потім в електронному вигляді заповнити декларація й прикріпити довідку від банку;

останній крок – відправити декларацію до Податкової.

Зверніть увагу! Від того, який саме актив декларують та де він перебуває, залежить і розмір податку, який варто заплатити.