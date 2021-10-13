Податкова амністія: Гетманцев поділився скільки грошей вже отримав бюджет
13 жовтня 2021 , 14:45Читать новость на русском
Джерело:телеграм канал Данила Гетманцева
В межах податкової амністії вже задекларовано понад 90 мільйонів гривень, а кількість декларацій з кожним днем зростає. Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі.
Скільки сплатили та задекларували українці
"На сьогодні в межах податкової амністії задекларовано вже 90,5 мільйонів гривень. До бюджету надійшло 4,5 мільйони гривень. Кількість декларацій з кожним днем зростає", – написав Гетманцев в телеграм-каналі.
Цікаво Податкова амністія 2021 року: чи доведеться всім сплатити 5% своїх заощадженьЗверніть увагу! Очільник НБУ раніше зазначав, що в Україні обсяг "сірої" економіки становить до 30% ВВП. Що стосується заощаджень, то українці, починаючи з 2010 року, накопичили поза банківською системою близько 30 – 35 мільярдів доларів, згідно з оцінкою регулятора.
Що таке податкова амністіяПодаткова амністія, прийнята законопроєктом №5153, – це звільнення від відповідальності за несплату податків в обмін на добровільне декларування.
Як задекларувати накопичені фінанси поза банківською системою:
- звернутись до банку;
- далі банк відкриває рахунок та видає довідку, що ви поклали гроші на спеціальний рахунок;
- після цього потрібно заповнити в електронному вигляді декларацію та додати до неї довідку, котру перед цим видав банк;
- відправити декларацію до Податкової.