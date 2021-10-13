Податкова амністія: Гетманцев поділився скільки грошей вже отримав бюджет

13 жовтня 2021 , 14:45
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Джерело:

телеграм канал Данила Гетманцева

В межах податкової амністії вже задекларовано понад 90 мільйонів гривень, а кількість декларацій з кожним днем зростає. Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі.

Скільки сплатили та задекларували українці

"На сьогодні в межах податкової амністії задекларовано вже 90,5 мільйонів гривень. До бюджету надійшло 4,5 мільйони гривень. Кількість декларацій з кожним днем зростає", –  написав Гетманцев в телеграм-каналі. 

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Зверніть увагу! Очільник НБУ раніше зазначав, що в Україні  обсяг "сірої" економіки становить до 30% ВВП. Що стосується заощаджень, то українці, починаючи з 2010 року, накопичили поза банківською системою близько 30 – 35 мільярдів доларів, згідно з оцінкою регулятора. 

Що таке податкова амністія

Податкова амністія, прийнята законопроєктом №5153, – це звільнення від відповідальності за несплату податків в обмін на добровільне декларування.

Як задекларувати накопичені фінанси поза банківською системою:

  • звернутись до банку;
  • далі банк відкриває рахунок та видає довідку, що ви поклали гроші на спеціальний рахунок;
  • після цього потрібно заповнити в електронному вигляді декларацію та додати до неї довідку, котру перед цим видав банк;
  • відправити декларацію до Податкової.
Нагадаємо, що за перші три тижні дії податкової амністії українці встигли задекларували понад 33 мільйонів гривень, а до бюджету сплачено 1,6 мільйона гривень. Детальніше про це, читайте тут.
Автор: Дар'я Вереньова