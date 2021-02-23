Депутати взялися за доглядальниць, водопровідників, фотографів й інших. Ремонтуєш комп'ютери, вишиваєш чи готуєш, будь добрий, – заплати податок.

Народні обранці вирішили почати активну боротьбу з тіньовою економікою України. Цього разу вони зосередились на тих, хто час від часу надає певні послуги та має з цього заробіток.

Читайте також Чому в Україні діє "тіньова економіка"

Кого змусять платити податки

Днями до Верховної Ради було надано законопроєкт, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування окремих видів доходів.

На переконання авторів законопроєкту, до Податкового кодексу варто додати зміни, якими передбачатиметься визначення особливостей нарахування та оподаткування доходів самозайнятих фізичних осіб.

До бази оподаткування хочуть включити доходи, отримані платником від таких видів діяльності, як:

викладання;

фотографування;

переклад;

професійна, наукова і технічна діяльність;

догляд за кимось;

виробництво їжі, страв та кондитерських виробів на замовлення;

індивідуальна мистецька діяльність;

ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

електромонтажні роботи;

водопровідні, будівельно-монтажні та інші ремонтні роботи;

прибирання;

ландшафтні та домашні послуги;

перевезення речей і таксі;

надання в оренду або суборенду, розташованих в Україні житлових приміщень та їх частини, загальна площа яких не перевищує 400 метрів квадратних, нежитлових приміщень чи їх частин, загальною площею не більше 900 метрів квадратних.

Як зауважує керуючий партнер ЮК "ВОЛХВ" Олександр Навальнєв, при здійсненні вищенаведених видів діяльності людина не повинна мати роботодавця і використовувати найману робочу силу.

Розмір доходу, отриманого в результаті надання таких послуг або виконання робіт, що підлягає оподаткуванню, не повинен перевищувати 100 мінімальних заробітних плат. Звітним періодом буде вважатися календарний рік.

Змусити всіх платити

Законопроєктом передбачається, що людина, яка підпадає під його дію, повинна самостійно вести облік доходів, отриманих від вищенаведених видів діяльності. Це можна буде робити за допомогою порталу "Дія" або ж в електронному кабінеті платника податків. Натомість розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний період робитиме податкова служба. Для обрахунку вони використовуватимуть інформацію, вказану на порталі "Дія" або в електронному кабінеті платника податків.

До теми ФОПів тимчасово звільнили від сплати єдиного внеску

Повідомлення про нараховану суму податку надсилатимуть на портал "Дія" чи у електронний кабінет. Обраховуватимуть і надсилатимуть повідомлення про податки до першого березня року, наступного за звітним. Натомість сплатити податки потрібно буде до першого серпня року, наступного за звітний.

Ефективність цього проєкту закону залежить від кількох факторів. На думку Олександра Навальнєва, головним показником такої ефективності буде кількість осіб, які здійснюють діяльність, передбачену законопроєктом і легалізують свої доходи сплативши податки, а також величина суми надходжень до державного бюджету України від їх сплати.

Водночас у юриста виникають деякі сумнів щодо успішної реалізації даного законопроєкту. Так, наприклад, заходи стимулювання населення до самостійної реєстрації та надання податковим органам інформації про свої доходи є досить спірними.

Читайте також Зменшення навантаження на бізнес: Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено такі позитивні наслідки в соціальній сфері в результаті прийняття даного законопроєкту, як: скорочення безробіття, відсутність у платників податків побоювань щодо штрафів за ведення незаконної діяльності, поява у громадян можливості офіційно підтверджувати свої доходи, зокрема з метою отримання кредиту або оплати внесків на обов'язкове пенсійне страхування.

Якщо зі скороченням безробіття ще можна погодитися, то перспектива втратити частину своїх реальних доходів заради отримання кредиту під відсоткову ставку, запропоновану українськими банками або нарахування, передбаченої нинішнім законодавством пенсії, навряд чи спровокує великий інтерес серед населення,

– вважає Олександр Навальнєв.

Також дещо сумнівно виглядає аргументація, що українці почнуть сплачувати податки побоюючись отримати штраф за ведення незаконної діяльності.

Крім того, страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування, також будуть сплачуватися безпосередньо платником податку.

З огляду на сказане вище, в разі ухвалення проєкту закону, ефективність його реалізації залежатиме від дій податкової служби, адже однією з її головних завдань є зробити сплату податків неминучою, а платників податків законослухняними.