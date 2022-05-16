Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, якщо війна ще триватиме довше, ніж 3 – 4 місяці, то доведеться сильно підвищувати податки та різко скорочувати видатки.

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Ситуація дуже складна, я не збираюся применшувати це. Але ми впораємося,

– сказав Марченко.

Україні потрібні 5 мільярдів щомісяця

Для фінансування першочергових потреб країни та пенсій, зарплат і соціальних виплат Україні не вистачає 5 мільярдів доларів кожного місяця. Митні надходження впали до одної чверті довоєнного рівня – зменшився імпорт, а деякі митні тарифи скасували. При цьому видатки країни куди вищі, ніж у мирні часи.

Де Україна бере гроші

Частково потребу у додаткових 5 мільярдів закриває Нацбанк додатковим "друком" грошей. Сприяють надходженню також військові облігації, які приносять вкладникам 11% прибутку.

Але основне джерело фінансування має бути іноземним, вважає Марченко. Найбільше сподівань міністр покладає на США. Нагадаємо, що Україна очікує на 40 мільярдів доларів від Штатів – таку суму затвердив Конгрес (ще має затвердити Сенат 18 травня).

Більшість цих грошей піде на озброєння, але щонайменше 8,5 мільярдів доларів – на економічну підтримку.

Це хороша новина, але як буде виглядати американський пакет і коли він надійде? Ми не знаємо. Сергій Марченко Міністр фінансів України

Що буде з агросектором

В Україні завершився посівний сезон цьогорічного врожаю пшениці, ячменю, соняшнику (на олію) та інших зернових та основних видів продукції. Приблизно 80% із запланованого вдалося посіяти.

Але найбільший виклик – це логістика. Україна не може відправити врожай звичними морськими шляхами через війну. Доведеться робити це автомобільними та залізничними шляхами – а це дуже довго та проблемно. Також Україна не зможе зберігати багато зерна, оскільки на зберіганні досі врожай озимих, який не зуміли імпортувати.

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