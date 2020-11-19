Напередодні Нового року у Раді планують прийняти податкові зміни. Чи підвищаться в результаті цього податки та для кого в першу чергу?

У матеріалі 24 каналу ми проаналізували законопроєкт №4101 про податкові зміни у 2021 році, який вже включили до порядку денного.

Податки для ФОПів

Сплати ЄСВ не уникнути

У законопроєкті пропонують зобов'язати ФОП (крім спрощенців) та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і одночасно працюють на роботі, платити ЄСВ (як підприємця) із суми перевищення доходів від підприємництва над зарплатою.

Зверніть увагу Касові апарати для ФОПів у 2021: скасують, відтермінують чи таки залишать

Припустимо людина працює бухгалтером і отримує умовно зарплату 10 тисяч гривень, з якої сплачує податки вона та її роботодавець. Паралельно ця людина є ФОПом і отримує в середньому 15 тисяч гривень, тож за різницю в 5 тисяч гривень (15 тисяч – 10 тисяч) доведеться сплатити ЄСВ на суму 1 100 гривень від діяльності ФОП.

Які податки платитимуть ФОПи у 2021

Податки для 1 групи ФОП:

ЄСВ – 1 320 гривень (22% від мінімальної зарплати).

гривень (22% від мінімальної зарплати). Єдиний податок – 227 гривень (10% від прожиткового мінімуму).

Податки для 2 групи ФОП:

ЄСВ – 1 320 гривень (22% від мінімальної зарплати).

гривень (22% від мінімальної зарплати). Єдиний податок – 1 200 гривень (20% від мінімальної зарплати).

Податки для 3 групи ФОП:

ЄСВ – 1 320 гривень (22% від мінімальної зарплати)

гривень (22% від мінімальної зарплати) ​5% від доходу або 3% + ПДВ

Податки для ФОПів 2021 / Інфографіка 24 каналу

З 1 липня ЄСВ для всіх зросте до 1 430 гривень через підвищення мінімальної зарплати.

До теми Податки для ФОПів у 2021 зростуть: скільки платитимуть підприємці

Сплячі ФОПи

Терміни списання заборгованості із ЄСВ фізичним особам-підприємцям, які не здійснюють підприємницьку діяльність продовжили до 1 березня 2021 року.

Мораторій на перевірки скасують

Мораторій на проведення податкових перевірок та перевірок з ЄСВ, який ввели на час карантину, можуть скасувати. Якщо раніше, його ввели з 18 березня до кінця карантину, то тепер незалежно від того, чи буде у 2021 карантин, перевірки проводитимуть.

Акцизи підвищать

У законопроєкті передбачили збільшення акцизу на спирт та алкогольні напої. Наприклад, акциз на пиво пропонують збільшити з 2,78 гривні до 3,10 гривні, акциз на ігристі вина – з 11,65 гривні до 13 гривень, а вина з 8,02 гривні до 8,95 гривні на літр продукту.

Це відповідно вплине на ціни. Що цікаво, попри кризу та девальвацію гривні, ціни на алкоголь в Україні за рік майже не змінилися – виросли на 5% у жовтні у порівнянні з жовтнем 2019, за даними Держстату.

Також підвищили покарання за порушення. Якщо платник податків невчасно сплачує акцизний податок (через 15 днів після отримання акцизних марок), то штраф становитиме 20% цього податку. Автори законопроєкту підрахували, що таким чином можна залучити до бюджету 3,9 мільярда гривень.

Рідини для електронних сигарет також з 1 січня будуть обкладатися акцизом. Це стосується нової продукції. Ті, які виробили чи завезли до 2021, можна буде продати без акцизу до 30 червня 2021 року.

Екологічний податок

Екологічний податок сплачується з фактичних обсягів різних викидів, скидів, розміщення відходів у довкіллі. З 2021 його також можуть підвищити. До прикладу, за викиди двоокису вуглецю можуть збирати втричі вищий податок – 30 гривень за тону замість 10 гривень. А загалом екологічний податок зросте на 11,6%.

Рентна плата зросте

Рентну плату за спеціальне користування надрами, води, лісовими ресурсами пропонують підвищити на 12%. За користування радіочастотним ресурсом – на 11,6%.

Податки не нерухомість

Наразі для окремих категорій населення діють пільги з податку на нерухоме майно, якщо його здають в оренду, лізинг, позичку тощо. Якщо закон приймуть в чинній редакції, то ці пільги можуть звузити.

Якщо дитина-сирота чи одинока матір здаватиме свою нерухомість в оренду, то вона буде зобов'язана платити податок на нерухомість з такого майна. Це ж саме стосується гуртожитків, дитячих будинків, МАФів, церков, тощо.



Податки на нерухомість у 2021 зростуть / Unsplash

Розмір податку на нерухомість

Українці сплачують податок на нерухомість за так звані "зайві" квадратні метри.

Це:

квартири площею понад 60 метрів квадратних;

приватні будинки площею понад 120 метрів квадратних;

квартира + будинок загальною площею понад 180 метрів квадратних.

У 2021 році ставка податку на один квадратний метр не перевищуватиме 1,5% від мінімальної зарплати. Розмір ставки залежить від місцевої влади, яка його і встановлює.

У 2021 році платитимуть податок за минулий рік, тобто за 2020. Відповідна ставка податку буде розраховуватися від розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня 2020 року (4 723 гривні) і становитиме максимум 70 гривень 85 копійок за кожен "зайвий" метр.

Тобто власник квартири на 90 квадратних метрів заплатить максимум 2 125 гривень за "зайві" 30 квадратів.

Якщо площа квартири більша за 300 квадратних метрів, а будинку – понад 500, то сума податку збільшується на 25 тисяч гривень за кожен такий об’єкт (так званий "податок на розкіш").

Проте цей податок також можуть реформувати і тоді платити доведеться всім. Детальніше ми розібрали законопроєкт про податок на нерухомість у метаріалі Податок на нерухомість 2021: чи прийдеться платити всім, незалежно від площі.

Транспортний податок

Пропонують зменшити поріг оподаткування з 375 мінімальних зарплат до 200.

Це означатиме, що з 2021 року власники автомобілів, дорожчих за 1,2 мільйона гривень будуть зобов’язані платити транспортний податок щороку у розмірі 25 тисяч гривень.



Більше автомобілів підпадуть під податок на розкіш у 2021 / Unsplash

Цікаво, що це стосуватиметься не лише нових автомобілів, а закон матиме зворотну дію. Тобто людина, яка минулого року купила автомобіль припустимо за 1,4 мільйона гривень, тепер також платитиме податок на розкіш.

Які автомобілі підпадуть під новий податок

Критикують нововведення через те, що під податок підпадатимуть не лише автомобілі класу luxury, але й вищого середнього класу.

Щорічно до 1 лютого Мінекономіки на своєму сайті розміщують перелік авто, які підпадають під транспортний податок. Наразі таких 213 моделей. До них належать Audi SQ8, BMW X5 M50d, Chevrolet Corvette, Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz G63 AMG, Porsche Panamera та Tesla Model S.

Якщо законопроєкт приймуть, то він може поширитися і на такі моделі як BMW X1, Toyota RAV 4, Hundai Santa Fe тощо.

Автори законопроєкту пояснюють необхідність зменшення порогу оподаткування тим, що все менше автомобілів підпадають під цей податок. Проте цифри свідчать про інше. Власники елітних авто сплатили до місцевих бюджетів 97,2 мільйона гривень транспортного податку протягом січня-липня цього року. У порівнянні з відповідним періодом торік сума зросла на 55,2 мільйона гривень або у понад 2,3 раза, пише Gazeta ua.

Детальніше про транспортний податок розповідаємо у матеріалі Щороку по 25 тисяч: хто платитиме транспортний податок у 2021.

Контроль за сплатою податків

Звернуть увагу, що наступного року хочуть розширити повноваження контролюючих органів, наприклад в отриманні інформації щодо банківських рахунків платників податків. Фактично податківці отримають доступ до банківської таємниці боржників і за рішенням суду зможуть вимагати інформацію про стан рахунків, рух коштів тощо.

Чому підвищують податки

Різке підвищення мінімальної зарплати, витрати на інфраструктуру та пікові виплати за борговими зобов’язаннями змушують шукати додаткових надходжень до бюджету. Згідно з держбюджетом-2021, який поки що прийняли у першому читанні, дефіцит бюджету складе 270 мільярдів гривень при тому, що доходи збільшаться на 5,1%.

Корисно Українці можуть повернути частину податків: як і за що

Звідки беруться доходи бюджету? В основному це податки. Через девальвацію гривні, підвищення "мінімалки", до якої прив’язані ЄСВ та інші податки, а також підняття самих ставок податків, надходження до бюджету зросте.