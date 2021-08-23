Подарунок до Дня Незалежності: Україна отримала майже 3 мільярди доларів від МВФ

На рахунок України у Міжнародному валютному фонді надійшли нові спеціальні права запозичень. У доларовому еквіваленті ця сума сягає майже 3 мільярда.

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова пояснила, що це – кошти нової емісії. Напередодні рада директорів Фонду розподілила їх між країнами-членами.

Важливо Подарунок від МВФ поділять: радник президента розповів, на що скерують 2,7 мільярда доларів

Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава Україні,

– написала посадовиця у своєму фейсбуці.

Україна пропорційно своїй квоті у Міжнародному валютному фонді отримала 1, 9 мільярда спеціальних прав запозичень (СПЗ). У доларах – це понад 2,7 мільярда.

Що це за "подарунок" від МВФ

Напередодні Міжнародний валютний фонд вирішив розподілити 650 мільярдів доларів між країнами-акціонерами. У такий спосіб там хочуть допомогти подолати наслідки пандемії COVID-19.

За словами директорки-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої, це найбільше в історії виділення СПЗ. "Це унікальна можливість подолати цю безпрецедентну кризу", – зазначила вона.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса наголосив, що подарунковий транш МВФ гарантує Україні "осінь без проблем". Адже саме у вересні держава повинна погасити борги.

Спеціальні права запозичення –резервний та платіжний засіб, що емітується Міжнародним валютним фондом. Існує лише у безготівковій формі – у вигляді записів на банківських рахунках.

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Повний текст публікації Катерини Рожкової у фейсбуці:

Сьогодні 1,9 мільярда СПЗ (спеціальні права запозичення – 24 канал) надійшли на рахунок України у МВФ! Це кошти нової емісії, які Рада директорів МВФ розподілила між країнами, пропорційно їхньому капіталу у МВФ. Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава Україні!