Подарунок до Дня Незалежності: МВФ остаточно затвердив 2,7 мільярда для України

Міжнародний валютний фонд виділить з резервних активів 650 мільярдів доларів. Серед них 2,7 мільярда підуть в Україну.

Керівництво МВФ ввечері 2 серпня затвердили виділення грошей. Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ.

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Подарунок до Дня Незалежності

Так, Рашкевич наголосив, що Україна безоплатно та безумовно отримає понад 2,7 мільярда. Рішення набуде чинності 23 серпня.

Це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності,

– зауважив чиновник.

Що каже очільниця МВФ

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва назвала виділення 650 мільярдів історичним рішенням. Вона наголосила, що це стимул для світової економіки під час безпрецедентної кризи

Гроші скерують у країни з ринком, що формується, а також державам, що розвиваються.