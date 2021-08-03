Керівництво МВФ ввечері 2 серпня затвердили виділення грошей. Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ.
Важливо Один телефонний дзвінок став ключовою подією в Україні
Подарунок до Дня Незалежності
Так, Рашкевич наголосив, що Україна безоплатно та безумовно отримає понад 2,7 мільярда. Рішення набуде чинності 23 серпня.
Це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності,
– зауважив чиновник.
Що каже очільниця МВФ
Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва назвала виділення 650 мільярдів історичним рішенням. Вона наголосила, що це стимул для світової економіки під час безпрецедентної кризи
Гроші скерують у країни з ринком, що формується, а також державам, що розвиваються.