Керівництво МВФ ввечері 2 серпня затвердили виділення грошей. Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ.

Важливо Один телефонний дзвінок став ключовою подією в Україні

Подарунок до Дня Незалежності

Так, Рашкевич наголосив, що Україна безоплатно та безумовно отримає понад 2,7 мільярда. Рішення набуде чинності 23 серпня.

Це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності,

– зауважив чиновник.

Що каже очільниця МВФ

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва назвала виділення 650 мільярдів історичним рішенням. Вона наголосила, що це стимул для світової економіки під час безпрецедентної кризи

Гроші скерують у країни з ринком, що формується, а також державам, що розвиваються.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 29 липня телефоном поговорив з Крісталіною Георгієвою. Головною темою були реформи, які в Україні на часі. На місію Фонду у Києві чекають у вересні. Директорка назвала розмову конструктивною.