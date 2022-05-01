Почав роботу газогін GIPL, що з'єднує Польщу та Литву: запорука стабільності регіону

Почав працювати газогін GIPL, який забезпечує важливе газове сполучення між Польщею та Литвою. Цей крок дозволив ефективно розширити європейський газовий ринок.

Про це 1 травня повідомили в компанії Amber Grid. Вона є оператором газотранспортної системи Литви та відповідає, зокрема, за передачу природного газу.

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Гарантія незалежності ринку Балтії

Загалом з'єднання GIPL має довжину 508 кілометрів. Воно є справді необхідним, оскільки інтегрує країн європейський газовий ринок країни Балтії та Фінляндію. Відтак забезпечується й незалежність Балтійського регіону.

Сьогодні газ транспортується до Польщі, але залежно від потреб ринку газ буде транспортуватися як до Литви, так і до Польщі. Це віха в історії розвитку енергетичної незалежності між Литвою та Польщею, особливо в контексті безпеки газопостачання,

– зазначили в Amber Grid.

Там додали, що це вкрай важливо з урахуванням теперішніх геополітичних умов. Окрім цього, надійна інфраструктура безперебійного енергетичного обміну в будь-якому випадку є одним із ключових елементів економічного зростання.



Газопровід GIPL на карті / Зображення Eadaily

Скільки газу транспортуватимуть цим шляхом

У компанії поділилися й своїми планами на найближчий час. Протягом п'яти місяців потужність транспортування газу з Литви до Польщі досягне 217 тисяч кубічних метрів за годину.

Тобто за рік таким чином зможуть доставляти майже 2 мільярди кубічних метрів природного газу. Проте згодом ці цифри можуть зрости.

Ще буде "офіційне відкриття"

Наразі перші потоки газу транспортуються, проте ще не було урочистого запуску. Церемонія введення GIPL в експлуатацію відбудеться в литві 5 травня.

На цю подію прибудуть:

Президенти Литви, Польщі та Латвії.

Комісар ЄС з енергетики.

Міністри енергетики країн Балтії та Польщі.

Керівники операторів газотранспортної системи Литви та Польщі, які реалізували проєкт.

Європа будуватиме й інші газопроводи

1 травня стало відомо, що країни Східної Європи почали нову співпрацю у сфері енергетики. Вона стосується розробки проєктів, що допоможуть протистояти Росії на газовому ринку. Адже зараз для всього Євросоюзу вкрай важливо повністю відмовитися від російського постачання.

Плануються щонайменше 3 газопроводи між різними державами:

Грецією та Болгарією;

Румунією та Болгарією;

Чехією та Польщею.

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