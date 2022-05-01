Почав роботу газогін GIPL, що з'єднує Польщу та Литву: запорука стабільності регіону
Джерело:Amber Grid
Почав працювати газогін GIPL, який забезпечує важливе газове сполучення між Польщею та Литвою. Цей крок дозволив ефективно розширити європейський газовий ринок.
Про це 1 травня повідомили в компанії Amber Grid. Вона є оператором газотранспортної системи Литви та відповідає, зокрема, за передачу природного газу.
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Гарантія незалежності ринку Балтії
Загалом з'єднання GIPL має довжину 508 кілометрів. Воно є справді необхідним, оскільки інтегрує країн європейський газовий ринок країни Балтії та Фінляндію. Відтак забезпечується й незалежність Балтійського регіону.
Сьогодні газ транспортується до Польщі, але залежно від потреб ринку газ буде транспортуватися як до Литви, так і до Польщі. Це віха в історії розвитку енергетичної незалежності між Литвою та Польщею, особливо в контексті безпеки газопостачання,
– зазначили в Amber Grid.
Там додали, що це вкрай важливо з урахуванням теперішніх геополітичних умов. Окрім цього, надійна інфраструктура безперебійного енергетичного обміну в будь-якому випадку є одним із ключових елементів економічного зростання.
Газопровід GIPL на карті / Зображення Eadaily
Скільки газу транспортуватимуть цим шляхом
У компанії поділилися й своїми планами на найближчий час. Протягом п'яти місяців потужність транспортування газу з Литви до Польщі досягне 217 тисяч кубічних метрів за годину.
Тобто за рік таким чином зможуть доставляти майже 2 мільярди кубічних метрів природного газу. Проте згодом ці цифри можуть зрости.
Ще буде "офіційне відкриття"
Наразі перші потоки газу транспортуються, проте ще не було урочистого запуску. Церемонія введення GIPL в експлуатацію відбудеться в литві 5 травня.
На цю подію прибудуть:
- Президенти Литви, Польщі та Латвії.
- Комісар ЄС з енергетики.
- Міністри енергетики країн Балтії та Польщі.
- Керівники операторів газотранспортної системи Литви та Польщі, які реалізували проєкт.
Європа будуватиме й інші газопроводи
1 травня стало відомо, що країни Східної Європи почали нову співпрацю у сфері енергетики. Вона стосується розробки проєктів, що допоможуть протистояти Росії на газовому ринку. Адже зараз для всього Євросоюзу вкрай важливо повністю відмовитися від російського постачання.
Плануються щонайменше 3 газопроводи між різними державами:
- Грецією та Болгарією;
- Румунією та Болгарією;
- Чехією та Польщею.
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