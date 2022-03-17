З початку військових дій українці перевели в готівку 35,5 мільярдів гривень

Як повідомляє голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин, з початку військових дій українці зняли з гривневих рахунків 35,5 мільярдів гривень.

Зазначимо, що обсяг ліквідності банківської системи, розміщений на коррахунках та в депсертифікатах НБУ, зріс до майже 200 мільярдів гривень через скорочення залишку коштів на казначейському рахунку уряду.

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Що заявив голова ради НБУ

Надлишок ліквідності допомагає банкам безперешкодно виконувати платіжні функції навіть в умовах відпливу гривні у позабанківський готівковий обіг, який за період з початку військових дій перевищив 35,5 мільярдів гривень,

– написав Данилишин.

За словами Данилишина, високий рівень ліквідності банківської системи зумовлює утримання ставок за міжбанківськими операціями на рівні нижньої межі ставок за операціями постійного доступу НБУ (9%) та скорочення попиту банків на кредити рефінансування НБУ, які надаються за ставкою 11%.

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