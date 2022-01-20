На початку 2022 року гривня різко впала: у НБУ назвали причини

Переважання попиту на валюту над пропозицією на початку 2022 року викликали 2 фактори. У Національному банку зазначили, що перший з них геополітичний, інший – сезонний.

Відповідну заяву про причини знецінення гривні на брифінгу 20 січня зробив директор департаменту відкритих ринків Нацбанку України Олексій Лупін.

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Причини падіння гривні

Представник НБУ зазначив, що ситуація на валютному ринку була турбулентною. Він додав, що не використовував би слово "паніка", аби описати її.

Наклалися два фактори: перший – це геополітика, другий – це те, що в січні у нас завжди кожного року сезонний сплеск на валюту,

– пояснив Лупін.

Другий чинник пов'язаний з великими бюджетними витратами в грудні 2021 року.

За словами директора департаменту, у грудні Міністерство фінансів витратило 76 мільярдів гривень. Частина цих грошей через певний час пішла на валютний ринок. "Оці два фактори пояснюють зростання попиту на валютному ринку в січні", – підсумував Лупін.

Нагадаємо, Нацбанк протягом 10 – 14 січня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 330,7 мільйона доларів.

Зростання курсу долара: що відомо

За два тижні 2022 року національна валюта знецінилася до долара на гривню і 12 копійок. Курс перетнув психологічну позначку у 28 гривень за долар і наблизився до 28,5.

Гривня знецінилася і щодо європейської валюти, перетнувши позначку у 32 гривні.

За офіційним курсом Нацбанку, станом на 20 січня за долар слід викласти 28,40 гривні, за євро – 32,19 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.

У прогнозі від Мінекономіки йдеться, що він досягне 27,80 гривні, а наприкінці року зросте до 28,10 гривні.

У бюджет-2022 заклали курс долара на рівні 28,60 гривні, наприкінці року очікують, що долар коштуватиме 28,70 гривні.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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