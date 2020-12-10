Зараз ще важко сказати, які наслідки мав карантин вихідного дня для української економіки та бізнесу. Про це стане відомо зі статистичних даних по завершенню місяця. Проте вже можна сказати, що такий карантин загалом не здійснив значного впливу на економіку.

Прем’єр Денис Шмигаль пояснив в інтерв’ю "Українській правді", що загалом ВВП змінилось дуже мало від карантину вихідного дня. Перш за все, тому що був робочий тиждень, коли люди могли купити усе потрібне. Тобто споживання загалом постраждало мало.

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Які сфери постраждали найбільше

"Але найбільше постраждала сфера обслуговування і сфера розваг, де задіяна велика кількість людей і робочих місць. Тобто вплив на ВВП країни загалом був незначний, але вплив на кількість робочих місць – доволі відчутний", – розповів Шмигаль.

Побільшало безробітних

Він додав, що карантин вихідного дня вплинув негативно на рівень зайнятості. За даними прем’єра, на початку карантину в Україні була 361 тисяча зареєстрованих безробітних, а на сьогодні – 420 тисяч.

Ви бачите – після карантину вихідного дня цифра виросла. Тобто ось відповідь: ВВП не постраждав, але ось люди, ми маємо другий пік звернень по безробіттю: перший був після початку карантину,

– розповів глава уряду.

Від початку карантину працевлаштували 440 тисяч людей

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При цьому запевнив, що "ми від початку карантину працевлаштували 440 тисяч людей. Офіційно, це офіційна статистика".

"Тобто 440 тисяч людей отримали офіційне працевлаштування через центри зайнятості. На різні місця і в різних галузях: і в агро, і в будівництві... Звичайно, "Велике будівництво" дало свій внесок сюди і значний", – запевнив Шмигаль.