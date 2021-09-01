По "трубі Медведчука": "Укртранснафта" уклала договір на поставку російського дизпалива, – ЗМІ
Джерело:Enkorr
Акціонерне товариство "Укртранснафта", що належить "Нафтогазу" підписало контракт з новим постачальником дизпалива "Роснефти". Мовиться про компанію NEL Energy Ltd.
Вона надаватиме послуги з транспортування дизпалива по трубопроводу "Самара – Західний напрямок", який називають "трубою Медведчука". Про це видання повідомляє з посиланням джерело в "Укртранснафті".
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"Укртранснафта" підписала контракт з STEL Energy
Контракт підписали в серпні й компанія вже мала розпочати поставку палива. Однак це неможливо зробити тому, що немає дозволів на відкриття та експлуатацію митних складів для зберігання нафтопродуктів на території ЛВДС "Новоград-Волинський" і ЛВДС "5С".
Порушення умов контракту з SNEL Energy Ltd через затримку оформлення Держмитслужбою відповідних дозвільних документів веде до негативних наслідків, в тому числі у вигляді збитків за вміст арештованого майна "Прикарпат Західтранс",
– мовиться у повідомленні.
За інформацією джерела, всі інші документи вже є.
Коротко про "трубу Медведчука"
- 19 лютого РНБО запровадила санкції проти нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
- Згідно з ними, в державну власність повертали Нафтопровід "Самара – Західний напрям" – так звану "трубу Медведчука".
- У квітні 2021 року стало відомо, що на управління нафтопровід "Самара – Західний напрям" дві компанії. Обидві є українськими.