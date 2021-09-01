Вона надаватиме послуги з транспортування дизпалива по трубопроводу "Самара – Західний напрямок", який називають "трубою Медведчука". Про це видання повідомляє з посиланням джерело в "Укртранснафті".

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"Укртранснафта" підписала контракт з STEL Energy

Контракт підписали в серпні й компанія вже мала розпочати поставку палива. Однак це неможливо зробити тому, що немає дозволів на відкриття та експлуатацію митних складів для зберігання нафтопродуктів на території ЛВДС "Новоград-Волинський" і ЛВДС "5С".

Порушення умов контракту з SNEL Energy Ltd через затримку оформлення Держмитслужбою відповідних дозвільних документів веде до негативних наслідків, в тому числі у вигляді збитків за вміст арештованого майна "Прикарпат Західтранс",

– мовиться у повідомленні.

За інформацією джерела, всі інші документи вже є.

Коротко про "трубу Медведчука"