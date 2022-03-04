По 6,5 тисяч: українці, які не працюють через війну, отримають допомогу
Джерело:телеграм-канал "Україна 24"
Українцям, які втратили роботу внаслідок агресії Росії проти України, виплатять допомогу у розмірі мінімальної зарплати. Це 6 500 гривень.
Про це повідомив міністр економіки Сергій Марченко. Він наголосив, що ситуація зараз складна. Через це президентом була запроваджена ініціатива одноразової допомоги.
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Важливо, що це стосується лише найманих працівників та ФОПів у містах чи селах, де ведуться бойові дії.
Там, де наразі йдуть бойові дії, кожен найманий працівник чи ФОП, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6,5 тисячі гривень. Виплати відбуватимуться без жодних умов,
– сказав Зеленський.