Платні пластикові пакети, нові правила в'їзду в ЄС та дистанційне навчання: зміни з 1 лютого

З 1 лютого українцям за поліетиленові пакети доведеться платити від 2 до 3 гривень. Також через карантинні обмеження школярів перевели на дистанційне навчання. Змін у лютому зазнали й правила в'їзду до ЄС. Про всі зміни у січні – читайте далі.

Нові тарифи

Тариф на газ

Для українців продовжать діяти у лютому річний та місячний тарифи на газ. Якщо річний діятиме без змін до кінця травня, то місячну пропозицію постачальники традиційно оновили.

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Також нагадаємо, що для постачальників, які стали клієнтами постачальника останньої надії, ще з грудня минулого року діятиме пільгова ціна у 7,99 гривні за кубометр газу.

Ціна пластикового пакета

Тарифи з водопостачання та водовідведення, тепло та транспортування газу залишаться незмінними. Детальніше з ними можна ознайомитись тут.

З 1 лютого за поліетиленові пакети українцям доведеться платити. Їх вартість становитиме:

2 гривні (без ручок та з бічними складками),

2,5 гривні (з ручками та без бічних складок),

3 гривні (з ручками та бічними складками).

Штрафи за ігнорування заборони

Звісно передбачені й штрафи, котрими каратимуть порушників. Тож за розповсюдження пластикових пакетів доведеться сплатити від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень, у разі повторного правопорушення – до 34 тисяч гривень.

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Нові правила в'їзду до Європи

Заборона не стосуватиметься біорозкладних пластикових пакетів, а також надтонких, що призначені для пакування свіжої риби та м’яса, сипучих продуктів та льоду, для яких пакет рахуватиметься, як первинна упаковка. Їх планують заборонити після 2023 року.

Рада Європейського Союзу погодила нові рекомендації для туристів щодо в’їзду в країни ЄС. Зважатимуть на статусу людини, а не ситуації на регіональному рівні, за винятком районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні, йдеться у повідомленні Ради ЄС.

З 1 лютого підставами для в'їзду на територію ЄС будуть рахуватись:

сертифікат про щеплення вакциною, схваленою на європейському рівні, за умови, що з моменту останньої дози пройшло не менше 14 та не більше 270 днів, або якщо турист має бустерне щеплення;

вакциною, схваленою на європейському рівні, за умови, що з моменту останньої дози пройшло не менше 14 та не більше 270 днів, або якщо турист має бустерне щеплення; негативний результат ПЛР-тесту , який турист має отримати не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону, зазначимо, що також підходить і негативний результат експрес-тесту на антиген, який дійсний протягом 24 годин;

, який турист має отримати не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону, зазначимо, що також підходить і негативний результат експрес-тесту на антиген, який дійсний протягом 24 годин; довідка про одужання із поміткою, що з дати першого позитивного результату тесту пройшло не більше як 180 днів.

У лютому змінились правила в'їзду на територію ЄС / Фото Shutterstock

Вище згадана інформація повинна бути підтверджена чинними цифровими сертифікатами ЄС. Тих, хто не матимуть такого сертифікату, можуть зобов’язати пройти ПЛР або експрес-тестування до або після прибуття до ЄС протягом 24 годин.

Проте нові правила стосуватимуться не всіх й будуть виключення, мовиться про такі категорії:

мандрівники з особливим статусом, як от медичні працівники, дипломати, сезонні працівники, дослідники в галузі охорони здоров’я тощо;

люди, котрі подорожують за транскордонною маятниковою міграцією (щодня або щотижня перетинають кордон по дорозі на роботу і додому);

діти до 12 років.

Вище перелічені правила лише рекомендації Ради ЄС й кожна країна сама встановлює правила в'їзду іноземців.

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Скорочення терміну дії COVID-сертифікатів

Європейська комісія 21 грудня скоротила термін дії COVID-сертифікатів з 12 до 9 місяців (тобто 270 днів). Нові правило почнуть діяти вже з 1 лютого 2022 року. Також Європейський центр з контролю та профілактики захворювань рекомендує бустерні дози вакцини проти COVID-19 через шість місяців після курсу вакцинації.

Сертифікат залишатиметься чинним на ще три місяці після згаданих шести, щоб це врахували під час проведення кампаній з вакцинації в країнах-членах ЄС, і їхні громадяни отримали доступ до бустерних доз препарату,

– йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Відображення бустерних доз у COVID-сертифікаті

Також ЄС оновив правила відображення бустерних доз у COVID-сертифікаті. Якщо людина отримала два щеплення, а потім третє бустерне, у сертифікаті буде зроблена помітка 3/3. Якщо ж людині вводили однодозну вакцину або одну дозу дводозної вакцини, буде помітка 2/1.

Реєстрація на ЗНО

З 1 лютого 2022 року розпочнеться реєстрація участі у ЗНО для майбутніх абітурієнтів вишів. Триватиме вона до 30 березня цього року. Перше тестування заплановане на 23 травня, а останнє – на 17 червня. Графік проведення тестувань буде наступним:

23 травня відбудеться тестування з фізики;

25 травня – з хімії;

31 травня – українська мова та українська мова та література;

3 червня – математика та математика (завдання рівень стандарт);

6 червня – іспанська, німецька, французька мови;

7 червня – англійська мова;

10 червня – історія України;

14 червня – географія;

17 червня – біологія.

З 1 лютого 2022 року в Україні розпочнеться реєстрація участі у ЗНО / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Карантинні обмеження

Попри високий рівень захворюваності на ковід, міністр охорони здоров'я розповів, що загальнонаціонального локдауну в Україні не буде, навіть якщо 15 областей будуть червоними. Тож в Україні продовжить діяти адаптивний карантин.

Локдаун запроваджувати не будемо. Україна працює в адаптивному карантині, який довів свою ефективність у 2021 році, коли ми проходили хвилі,

– пояснив Ляшко.

Разом з тим міністр порадив перейти на дистанційну освіту у навчальних закладах. Попри те, що початкові школи навіть в червоній зоні можуть працювати очно, в деяких містах учнів 1 – 4 класів перевели на онлайн-навчання. Серед міст, де школярів перевели на дистанційне навчання, опинились: Рівне, Херсон, Одеса, Львів, Чернівці, Житомир, Кременчук.

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Згідно з листом, МОН рекомендує:

у школах – організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні;

– організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні; у технікумах – організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять;

– організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять; у коледжах та вишах – запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року.

Паперовий лікарняний

З 1 лютого в Україні перестануть видавати паперові лікарняні навіть в окремих випадках, про це йдеться на сайті МОЗ. Нагадаємо, що ще з 1 жовтня минулого року всі заклади охорони здоров'я почали видавати електронні лікарняні. Звичайно були виключення для у деяких випадках, проте з лютого вони втратять свою чинність.

З 1 лютого в Україні перестануть видавати паперові лікарняні / Фото Shutterstock

Вихідні та святкові дні у лютому

У лютому державних свят не буде. Проте серед цікавих дат, котрі українці, зазвичай, не залишають без уваги, як от, наприклад, День бабака чи День святого Валентина. В день бабака, ґрунтуючись на його поведінці, складають прогноз погоди на весну.

Якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні й спокійно залишає нору – зима рано закінчиться і скоро настане весна. А от якщо бабак лякається своєї тіні й залазить у нору – зима триватиме ще 6 тижнів. Детальніше про усі святкові дні у лютому, розповідали тут.

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