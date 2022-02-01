Нові тарифи
Тариф на газ
Для українців продовжать діяти у лютому річний та місячний тарифи на газ. Якщо річний діятиме без змін до кінця травня, то місячну пропозицію постачальники традиційно оновили.
- Місячний тариф у лютому – від 7,788 до 57,50 гривні за кубометр газу.
- Річний тариф – від 7,799 до 13,50 гривні за кубометр газу.
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Також нагадаємо, що для постачальників, які стали клієнтами постачальника останньої надії, ще з грудня минулого року діятиме пільгова ціна у 7,99 гривні за кубометр газу.
Ціна пластикового пакета
З 1 лютого за поліетиленові пакети українцям доведеться платити. Їх вартість становитиме:
- 2 гривні (без ручок та з бічними складками),
- 2,5 гривні (з ручками та без бічних складок),
- 3 гривні (з ручками та бічними складками).
Штрафи за ігнорування заборони
Звісно передбачені й штрафи, котрими каратимуть порушників. Тож за розповсюдження пластикових пакетів доведеться сплатити від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень, у разі повторного правопорушення – до 34 тисяч гривень.
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Нові правила в'їзду до Європи
Рада Європейського Союзу погодила нові рекомендації для туристів щодо в’їзду в країни ЄС. Зважатимуть на статусу людини, а не ситуації на регіональному рівні, за винятком районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні, йдеться у повідомленні Ради ЄС.
З 1 лютого підставами для в'їзду на територію ЄС будуть рахуватись:
- сертифікат про щеплення вакциною, схваленою на європейському рівні, за умови, що з моменту останньої дози пройшло не менше 14 та не більше 270 днів, або якщо турист має бустерне щеплення;
- негативний результат ПЛР-тесту, який турист має отримати не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону, зазначимо, що також підходить і негативний результат експрес-тесту на антиген, який дійсний протягом 24 годин;
- довідка про одужання із поміткою, що з дати першого позитивного результату тесту пройшло не більше як 180 днів.
У лютому змінились правила в'їзду на територію ЄС / Фото Shutterstock
Проте нові правила стосуватимуться не всіх й будуть включення, мовиться про такі категорії:
- мандрівники з особливим статусом, як от медичні працівники, дипломати, сезонні працівники, дослідники в галузі охорони здоров’я тощо;
- люди, котрі подорожують за транскордонною маятниковою міграцією (щодня або щотижня перетинають кордон по дорозі на роботу і додому);
- діти до 12 років.
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Скорочення терміну дії COVID-сертифікатів
Європейська комісія 21 грудня скоротила термін дії COVID-сертифікатів з 12 до 9 місяців (тобто 270 днів). Нові правило почнуть діяти вже з 1 лютого 2022 року. Також Європейський центр з контролю та профілактики захворювань рекомендує бустерні дози вакцини проти COVID-19 через шість місяців після курсу вакцинації.
Сертифікат залишатиметься чинним на ще три місяці після згаданих шести, щоб це врахували під час проведення кампаній з вакцинації в країнах-членах ЄС, і їхні громадяни отримали доступ до бустерних доз препарату,
– йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Відображення бустерних доз у COVID-сертифікаті
Також ЄС оновив правила відображення бустерних доз у COVID-сертифікаті. Якщо людина отримала два щеплення, а потім третє бустерне, у сертифікаті буде зроблена помітка 3/3. Якщо ж людині вводили однодозну вакцину або одну дозу дводозної вакцини, буде помітка 2/1.
Реєстрація на ЗНО
З 1 лютого 2022 року розпочнеться реєстрація участі у ЗНО для майбутніх абітурієнтів вишів. Триватиме вона до 30 березня цього року. Перше тестування заплановане на 23 травня, а останнє – на 17 червня. Графік проведення тестувань буде наступним:
- 23 травня відбудеться тестування з фізики;
- 25 травня – з хімії;
- 31 травня – українська мова та українська мова та література;
- 3 червня – математика та математика (завдання рівень стандарт);
- 6 червня – іспанська, німецька, французька мови;
- 7 червня – англійська мова;
- 10 червня – історія України;
- 14 червня – географія;
- 17 червня – біологія.
З 1 лютого 2022 року в Україні розпочнеться реєстрація участі у ЗНО / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук
Карантинні обмеження
Попри високий рівень захворюваності на ковід, міністр охорони здоров'я розповів, що загальнонаціонального локдауну в Україні не буде, навіть якщо 15 областей будуть червоними. Тож в Україні продовжить діяти адаптивний карантин.
Локдаун запроваджувати не будемо. Україна працює в адаптивному карантині, який довів свою ефективність у 2021 році, коли ми проходили хвилі,
– пояснив Ляшко.
Разом з тим міністр порадив перейти на дистанційну освіту у навчальних закладах. Попри те, що початкові школи навіть в червоній зоні можуть працювати очно, в деяких містах учнів 1 – 4 класів перевели на онлайн-навчання. Серед міст, де школярів перевели на дистанційне навчання, опинились: Рівне, Херсон, Одеса, Львів, Чернівці, Житомир, Кременчук.
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Згідно з листом, МОН рекомендує:
- у школах – організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні;
- у технікумах – організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять;
- у коледжах та вишах – запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року.
Паперовий лікарняний
З 1 лютого в Україні перестануть видавати паперові лікарняні навіть в окремих випадках, про це йдеться на сайті МОЗ. Нагадаємо, що ще з 1 жовтня минулого року всі заклади охорони здоров'я почали видавати електронні лікарняні. Звичайно були виключення для у деяких випадках, проте з лютого вони втратять свою чинність.
З 1 лютого в Україні перестануть видавати паперові лікарняні / Фото Shutterstock