Платіжний ринок в Україні: Рада попередньо схвалила законопроєкт

Джерело:24 канал
Верховна Рада 19 лютого схвалила за основу законопроєкт про платіжний ринок в Україні. Якщо ініціативу надалі підтримають, платіжні послуги стануть якіснішими.
Законопроєкт №4364 підтримали 277 нардепів.
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Відповідно до законопроєкту, випускати електронні гроші та емітувати платіжні картки зможуть не тількі банки, але й інші установи, що надаватимуть платіжні послуги. Звісно, вони повинні мати відповідну ліцензію.
Таким чином сподіваються, що умови надання платіжних послуг будуть прозоріші.
Крім цього, хочуть посилити відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та доступом до рахунків.
Вимоги до безпеки платіжних операцій підвищать. Наприклад, ті, що стосуються необхідності використання постачальниками послуг посиленої автентифікації користувачів.
До речі Платіжні послуги в Україні стануть якіснішими завдяки новому регулюванню, – НБУ