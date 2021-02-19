Верховна Рада 19 лютого схвалила за основу законопроєкт про платіжний ринок в Україні. Якщо ініціативу надалі підтримають, платіжні послуги стануть якіснішими.

Законопроєкт №4364 підтримали 277 нардепів.

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Що передбачає законопроєкт

Ініціатива визначає загальний порядок здійснення платіжних операцій в Україні. Зокрема, й тих, що починаються або закінчуються в Україні.

Також законопроєкт встановлює перелік послуг, порядок їх надання, умови авторизації та категорії тих, хто може їх надавати.

Які фінансові послуги існуватимуть

Документ передбачає 9 платіжних послуг: 7 фінансових та 2 нефінансових.

Крім того, планують встановити вимоги до авторизації тих, хто ці послуги надає. Передбачать створення та діяльність малих платіжних установ. Вимоги до них спростять.

До слова, небанківські установи зможуть виконувати платіжні операції без участі в платіжних системах.

Електронні гроші та платіжні картки

Відповідно до законопроєкту, випускати електронні гроші та емітувати платіжні картки зможуть не тількі банки, але й інші установи, що надаватимуть платіжні послуги. Звісно, вони повинні мати відповідну ліцензію.

Таким чином сподіваються, що умови надання платіжних послуг будуть прозоріші.

Посилення відповідальності за шахрайство

Крім цього, хочуть посилити відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та доступом до рахунків.

Вимоги до безпеки платіжних операцій підвищать. Наприклад, ті, що стосуються необхідності використання постачальниками послуг посиленої автентифікації користувачів.

До речі Платіжні послуги в Україні стануть якіснішими завдяки новому регулюванню, – НБУ