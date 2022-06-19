Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження

Українці не знайшли платіжок за газ за травень у своїх поштових скриньках. У "Нафтогазі" пояснили: через збільшення кількості споживачів, рахунки отримають всі, проте із запізненням.

Усі платіжки можна буде побачити в режимі онлайн вже з 20 червня, обіцяють в компанії. Там пояснюють: через війну значно збільшилась кількість побутових споживачів.

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"Нафтогаз" обслуговує понад 8 мільйонів домогосподарств

Через воєнні дії більшість постачальників блакитного палива не можуть виконувати свої функції, отож з 1 травня 2022 року їх взяв на себе "Нафтогаз України". Компанія наразі обслуговує 8,8 мільйона українських домогосподарств. Через це рахунки сформують з запізненням.

Друковані платіжки доставлятимуть після 25 червня. Проте це стосується лише ти регіонів, де немає бойових дій.

Як отримати особовий рахунок новим користувачам:

Потрібно перейти в чатбот GASUA. Він доступний у вайбері та у телеграмі.

Там потрібно ввести ЕІС-код, який складається з 16 символів.

Цей код можна знайти в рахунках за розподіл або постачання газу, в контакт-центрі облгазу або в особистому кабінеті.

Знаючи особовий рахунок, можна зареєструватися в особистому кабінеті my.gas.ua.

Вже там можна отримати квитанцію та її оплатити.

Вже після 20 червня подивитись, яка оплата за газ можна буде в особистому кабінеті на my.gas.ua та у чатботах.

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У нових клієнтів зберігаються пільги

У "Нафтогазі" кажуть, що в нових клієнтів зберігаються попередні пільги та субсидії. За 1 кубометр газ вони платитимуть 7 гривень 96 копійок.

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