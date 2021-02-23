Платіжки за газ українцям можуть знову об'єднати в одну, – Вітренко

Джерело:фейсбук Юрія Вітренка
Кабінет Міністрів може знову запровадити єдину платіжку за газ – вона міститиме і ціну газу, і тариф за транспортування. Про це розповів керівник Міненерго Юрій Вітренко.
Окрім цього Вітренко розповів про інші плани уряду сфері енергетики та тарифів.
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З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів – це перехід на одну платіжку за газ та розподіл,
– написав Вітренко у фейсбуці.
Він уточнив, що при цьому тариф на розподіл не повинен бути "в одних регіонах вищим за тарифи в інших регіонах".
Нагадаємо, ще 24 грудня 2019 Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг змінила порядок оплати транспортування газу. З 1 січня 2020 року українці отримують дві квитанції – окремо за газ та його доставку.
Міненерго робитиме фокус на захисті вразливого споживача та чесній конкуренції на енергоринку.
А проте, "кращим варіантом" Юрій Вітренко вважає "ситуацію, коли левова частка людей мають такий дохід і отримують таку платіжку, що їм непотрібна субсидія".
Насамперед держава має створювати умови для збільшення реальних доходів громадян і упереджувати зловживання на ринку,
– підсумував виконувач обов'язків міністра.
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