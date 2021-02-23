Платіжки за газ українцям можуть знову об'єднати в одну, – Вітренко

Кабінет Міністрів може знову запровадити єдину платіжку за газ – вона міститиме і ціну газу, і тариф за транспортування. Про це розповів керівник Міненерго Юрій Вітренко.

Окрім цього Вітренко розповів про інші плани уряду сфері енергетики та тарифів.

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Про платіжки за газ: уряд планує їх об'єднати

З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів – це перехід на одну платіжку за газ та розподіл,

– написав Вітренко у фейсбуці.

Він уточнив, що при цьому тариф на розподіл не повинен бути "в одних регіонах вищим за тарифи в інших регіонах".

Нагадаємо, ще 24 грудня 2019 Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг змінила порядок оплати транспортування газу. З 1 січня 2020 року українці отримують дві квитанції – окремо за газ та його доставку.

Про які ще плани Міністерства енергетики розповів Вітренко

Міненерго робитиме фокус на захисті вразливого споживача та чесній конкуренції на енергоринку.

Мовиться про "справедливі і зрозумілі тарифи" й надання допомоги від держави усім, хто її потребує – через субсидії чи гранти на енергоефективність.

й надання допомоги від держави усім, хто її потребує – через субсидії чи гранти на енергоефективність. Для цього, наприклад, в уряду думають про введення обмеження націнки монополістів на роздрібному ринку. "Для споживачів це означає менші ціни", – стверджує Вітренко.

А проте, "кращим варіантом" Юрій Вітренко вважає "ситуацію, коли левова частка людей мають такий дохід і отримують таку платіжку, що їм непотрібна субсидія".

Насамперед держава має створювати умови для збільшення реальних доходів громадян і упереджувати зловживання на ринку,

– підсумував виконувач обов'язків міністра.

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