Разом з тим низка компаній із щонайменше 8 країн Європи й далі отримує поставки російського газу, що може свідчити про їхній перехід на "нову схему", продиктовану Кремлем. Платіжні механізми наразі не є публічними, тому чи порушують такі транзакції напряму введені ЄС проти Росії санкції – невідомо.

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Які компанії продовжили отримувати російський газ після ультиматуму Кремля

За російським наказом від 31 березня, іноземні підприємства повинні оплачувати поставки природного газу у рублях. Для цього потрібно відкривати у "Газпромбанку" два рахунки – в євро або доларах, а також у рублях.

За схемою, спершу компанії вносять кошти у європейській або американській валютах, після чого відбувається конвертація у російську. Після цього ці кошти вносять на відкритий компанією рахунок у рублях, і вже звідти здійснюють транзакцію зі сплати за газ російському "Газпрому".

Як відомо, багато європейських компаній продовжили платити "Газпрому". Незрозуміло, чи використовували вони для сплати рублеві рахунки, втім, постачання російського газу триває й досі для таких компаній:

MVM (Угорщина);

VNG, RWE, Uniper (Німеччина);

Engie (Франція);

Eni (Італія);

OMV (Австрія);

CEZ (Чехія);

Geoplin (Словенія);

SPP (Словаччина).

Зауважимо, що Велика Британія, своєю чергою, дозволила компаніям укладати угоди з "Газпромбанком" до 31 травня цього року, тобто сплачувати за російський ресурс через банк, що потрапив під санкції країни (на відміну від ЄС, у британському санкційному списку "Газпромбанк" уже присутній).

Компанії, що офіційно відмовились платити за газ у рублях

До слова, ті компанії, які офіційно відмовились сплачувати за поставки російського газу у рублях, перестали отримувати ресурс від "Газпрому". Продавати газ Кремль припинив таким європейським підприємствам:

PGNiG (Польща) – з 27 квітня;

"Булгаргаз" (Болгарія) – з 27 квітня;

Gasum (Фінляндія) – з 21 травня;

GasTerra (Нідерланди) – з 31 травня;

Shell Energy (Німеччина) – з 31 травня.

Додамо, що компанії країн Балтії – Amber Grid (Литва), Eesti gas (Естонія) та JSC Conexus Baltic Grid (Латвія) – самостійно прийняли рішення припинити закупівлю газу у Росії, попередньо забезпечивши ресурс у своїх сховищах на два місяці.

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