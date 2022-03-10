Зокрема, це стосується британської мережі готелів InterContinental Hotels Group.

Цікаво Росіяни пограбували магазин на Миколаївщині: взяли презервативи і протерміновані продукти

Мережа готелів з Британії корегує свою роботу у Росії

В InterContinental Hotels Group вирішили заморозити майбутні інвестиції у Росію та відкриття нових готелів під своїм брендом на території держави-агресора. Очевидно, що головна причина – це розв'язання Росією цинічної війни в Україні.

Британська компанія вирішила закрити свій корпоративний офіс у Москві. При цьому мережа готова продовжувати підтримувати своїх працівників у Росії. Проте в InterContinental Hotels Group вирішили не закривати свої готелів, які вже працюють на території Російської Федерації. Вони пояснили це наступним чином:

британська компанія має довгострокові угоди щодо управління або франшизи з незалежними третіми компаніями, які володіють готелями у Росії.

Водночас InterContinental Hotels Group наразі активно співпрацює зі своїми партнерами у сусідніх з Україною країнах задля тимчасового розміщення біженців, які були вимушені покинути країни через військову агресію Росії.

Крім того, британська компанія зробила значні фінансові пожертви у дві гуманітарні організації. Йдеться про CARE International та Міжнародну Федерацію Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Це допоможе цим організаціям підтримувати групи біженців по всьому світу. Зокрема, надавати допомогу, їжу, воду, житло людям, які відчайдушно цього потребують в Україні.

Чому іноземні компанії заявляють про тимчасовий вихід з Росії: дивитися відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!