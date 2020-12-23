Кабінет Міністрів України на засіданні 23 грудня проголосував за постанову, яка встановлює розмір разової плати за проїзд автошляхами. Мовиться лише про ті дороги, що споруджені на умовах концесії.

Уряд встановив максимальний розмір оплати. Про це інформує 24 канал.

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Ставка плати за проїзд 1 кілометром дороги (у євро):

для мотоциклів з причепом (коляскою) і без нього, легкових авто – 0,023 ;

; для легкових авто з причепом з кількістю місць для сидіння до 10 (включно з водієм), вантажних авто з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонн – 0,023 ;

; для вантажних авто з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 тонн, автопоїздів з дозволеною максимальною масою до 12 тонн, автобусів з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 і з дозволеною максимальною масою не більше 12 тонн – 0,045 ;

; для вантажних авто та автопоїздів з дозволеною максимальною масою більше ніж 12 тонн, автобусів з кількістю місць для сидіння більше ніж 29 і з дозволеною максимальною масою понад 12 тонн – 0,133.

Вартість проїзду автошляхами, які передали в концесію / Фото Олексія Гончаренка

В концесію планували передати 6 доріг

Зазначимо, що ще восени в Україні планували передати в концесію 6 автошляхів. Це дозволить приватним інвесторам оновлювати та покращувати дорогу. З Дорожнього фонду ж виділятимуть гроші на підтримку інвестора.

За словами очільника відомства Владислава Криклія, мовилось про такі автошляхи:

Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);

Бориспіль – Полтава (М-03);

Херсон – Миколаїв (М-14);

Київ – Житомир – Рівне (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04, H11).

Ці дороги сполучають 10 областей України.