На півмільйона гривень оштрафували 6 постачальників газу

5 березня 2021 , 15:10
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Джерело:

фейсбук НКРЕКП

Державний регулятор оштрафував майже на 500 тисяч гривень 6 компаній, які постачають газ. Вони порушили положення Кодексу газотранспортної системи та правила постачання природного газу.

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг провела позапланові перевірки через звернення "Нафтогазу".

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Яких постачальників оштрафували

  • ТОВ "Київоблгаз збут",
  • ТОВ "Поліссягаз",
  • ТОВ "Газпостачсервіс",
  • ТОВ "Газовик",
  • ДП "Шепетівкагаз",
  • ПАТ "Шепетівкагаз.

У чому звинуватили компанії

Постачальники включили до власного Реєстру споживачів постачальника на інформаційній платформі споживачів без отримання заяв про приєднання до договору постачання природного газу,
– мовиться у повідомленні.

Тому на засіданні 5 березня Нацкомісія вирішила накласти на постачальників штрафи. Зокрема 51 тисячу гривень на "Київоблгаз збут", та по 102 тисячі на інші компанії.