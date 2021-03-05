Державний регулятор оштрафував майже на 500 тисяч гривень 6 компаній, які постачають газ. Вони порушили положення Кодексу газотранспортної системи та правила постачання природного газу.

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг провела позапланові перевірки через звернення "Нафтогазу".

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Яких постачальників оштрафували

ТОВ "Київоблгаз збут",

ТОВ "Поліссягаз",

ТОВ "Газпостачсервіс",

ТОВ "Газовик",

ДП "Шепетівкагаз",

ПАТ "Шепетівкагаз.

У чому звинуватили компанії

Постачальники включили до власного Реєстру споживачів постачальника на інформаційній платформі споживачів без отримання заяв про приєднання до договору постачання природного газу,

– мовиться у повідомленні.

Тому на засіданні 5 березня Нацкомісія вирішила накласти на постачальників штрафи. Зокрема 51 тисячу гривень на "Київоблгаз збут", та по 102 тисячі на інші компанії.