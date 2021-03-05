На півмільйона гривень оштрафували 6 постачальників газу
Державний регулятор оштрафував майже на 500 тисяч гривень 6 компаній, які постачають газ. Вони порушили положення Кодексу газотранспортної системи та правила постачання природного газу.
Джерело:фейсбук НКРЕКП
Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг провела позапланові перевірки через звернення "Нафтогазу".
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Яких постачальників оштрафували
- ТОВ "Київоблгаз збут",
- ТОВ "Поліссягаз",
- ТОВ "Газпостачсервіс",
- ТОВ "Газовик",
- ДП "Шепетівкагаз",
- ПАТ "Шепетівкагаз.
У чому звинуватили компанії
Постачальники включили до власного Реєстру споживачів постачальника на інформаційній платформі споживачів без отримання заяв про приєднання до договору постачання природного газу,
– мовиться у повідомленні.
Тому на засіданні 5 березня Нацкомісія вирішила накласти на постачальників штрафи. Зокрема 51 тисячу гривень на "Київоблгаз збут", та по 102 тисячі на інші компанії.
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