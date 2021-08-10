Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, – Мінсоцполітики
Джерело:24 канал
Марина Лазебна розповіла, що пів мільйона українців можуть залишитись без пенсій. Така ситуація ймовірна, якщо не змінити законодавство.
Адже ці люди не матимуть необхідного 15-річного стажу. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
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Пів мільйона українців не матимуть необхідного для пенсії 15-річного стажу, – Лазебна
У Мінсоцполітики розповіли, що мовиться про неофіційно працевлаштованих. Аналогічна ситуація можлива також з людьми, які працюють на неповну зайнятість. Саме вони, на словами міністерки, не матимуть необхідних 15 років стажу, щоб претендувати на пенсію.
У пів мільйона людей не буде необхідних 15 років, які дають їм право піти на пенсію в установленому віці. І ми над цим працюємо. Ми розробили законопроєкт і відправили його на експертизу в міжнародну організацію праці, і будемо просувати його далі,
– запевнила міністерка.
Також вона додала, що проєкт закону має внести в українське законодавство зміни, які нададуть людям, які працюють "в тіні" можливість отримати право на нарахування страхового стажу.
Останні новини Мінсоцполітики: коротко
- 28 липня у міністерстві запропонували в 2022 році пенсіонерам віком від 70 до 75 років виплачувати додаткові гроші. Та це можливо за умови, що відповідне фінансування буде передбачено Держбюджетом-2022.
- Наприкінці липня у Мінсоцполітики розповіли, що на мінімальні виплати зможуть розраховувати українці зі стажем не менше 5 років.
- Напередодні віцепрем'єр-міністр економіки Олексій Любченко розповів, що наразі тіньовий фонд оплати праці в Україні оцінюється у близько 500 мільярдів гривень на рік.