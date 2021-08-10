Адже ці люди не матимуть необхідного 15-річного стажу. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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Пів мільйона українців не матимуть необхідного для пенсії 15-річного стажу, – Лазебна

У Мінсоцполітики розповіли, що мовиться про неофіційно працевлаштованих. Аналогічна ситуація можлива також з людьми, які працюють на неповну зайнятість. Саме вони, на словами міністерки, не матимуть необхідних 15 років стажу, щоб претендувати на пенсію.

У пів мільйона людей не буде необхідних 15 років, які дають їм право піти на пенсію в установленому віці. І ми над цим працюємо. Ми розробили законопроєкт і відправили його на експертизу в міжнародну організацію праці, і будемо просувати його далі,

– запевнила міністерка.