Питання України винесуть на засідання Ради директорів МВФ весною, – Устенко

В Офісі Президента заговорили про розмороження чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, на який Україна чекала ще у 2020 році. А це – майже 3 мільярди доларів макрофінансової підтримки для економіки.

Президент Володимир Зеленський вніс свої законодавчі ініціативи у Верховну Раду щодо судової системи. Про це розповів в ефірі радник ОП Олег Устенко.

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Питання України винесуть на засідання весною

За його словами, коли ВР найближчим часом проголосує, після цього можна буде говорити про те, що домашнє завдання України (не тільки від МВФ), буде виконане.

Тоді можна буде очікувати, що цієї весни українське питання винесуть на засідання Ради директорів МВФ,

– зазначив Устенко.

Він зауважив, що Україна справді не отримує гроші від Фонду. Проте вона виконує усі фінансові зобов'язання, виплачуючи все те, що винна: як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Технічні проблеми розуміють у Вашингтоні

Україна, як сказав Устенко, продовжує перебувати у програмі stand-by з МВФ. Частина грошей отримана, водночас продовження співпраці очікується.

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"У нас виникли деякі технічні проблеми. Їх розуміють у Вашингтоні, центральному офісі МВФ", – сказав радник ОП.

Я б назвав цю проблему логістичного характеру. Адже ми повинні рухатись декількома напрямками. Один з них, яким важко рухатися, це судова система,

– наголосив Устенко.

Він відзначив, що проблема України полягає в тому, що вона завжди зростала повільними темпами. У державі є труднощі з інвестиціями, які тягнуться упродовж 30 років.

"Судова система, яка теж є предметом обговорення у межах співпраці з МВФ, найголовніше, що потрібно нам вирішити", – додав Устенко.

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