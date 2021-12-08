Питання ренти – більше про справедливість, а не наповнення бюджету, – Гетманцев

Надходження до бюджету пояснюють рентою. Такі відрахування у жодний спосіб не будуть критичними.

Адже відповідне питання – більше про справедливість. Таку думку в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі висловив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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За його словами, абсолютно справедливо, якщо будь-який бізнес за низької ціни на ресурс сплачуватиме менше, а за високої ціни – більше.

Питання ренти – це більше про питання справедливості, а не наповнення бюджету. Однак і наповнення бюджету також,

– зауважив Гетманцев.

Наразі, як він відзначив, є ситуація, коли добувник сплачує фіксовану суму від добутої руди. Це, мовляв, абсолютно не відповідає інтересам суспільства, якщо ціна на ренту є звичайною – приблизно 100 доларів.

Підхід змінили

Тому відповідний підхід змінили. Добувник сплачуватиме відсоток від ціни на руду на зовнішніх ринках. Цей індекс Platts є загальновідомим, його неможливо підробити і щодо нього немає жодних суперечок.

. Індекс Platts – це інструмент, який використовують як базу для формування цін контрактів на фізичному ринку.

"Сума, яку відраховуватимуть до бюджету, прив'язуватиметься до цього індексу. Менший індекс – менше, більший – більше. Це і є справедливість, так працює у всьому світі", – пояснив Гетманцев.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні "антиахметівський" законопроєкт №5600. Згідно із ним, із 2022 року базою нарахування ренти замість собівартості буде вартість залізної руди на світовому ринку. Водночас ставки будуть диференційованими.

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