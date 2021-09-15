Культура і мистецтво

У 2022 році в Україні планують провести 7450 культурних заходів. Участь у них візьмуть театри та художні колективи. Для цього у Держбюджет-2022 заклали 2,6 мільярда гривень.

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На проєкт Велике будівництво планують виділити 2,05 мільярда гривень.

Українське кіно на розвиток може отримати 2 мільярди гривень.

На підтримку суспільного телебачення і радіомовлення планують виділити 1,9 мільярда гривень.

На Велику реставрацію у проєкт заклали 1,8 мільярда гривень.

Підтримку також нададуть українським музеям, заповідникам та видавничій сфері. На це передбачають виділити 1,7 мільярда гривень.

Інноваційні культурні проєкти мають шанс отримати 700 мільйонів гривень.

На розвиток туристичного потенціалу планують надати 100 мільйонів гривень.

Спорт

На відновлення та будівництво спортивних об'єктів у 2022 році планують виділити 4,65 мільярда гривень.

На проведення спортивних заходів – 3,4 мільярда гривень.

Для участі збірної команди України у зимових Олімпійських та паралімпійських іграх, а також – літніх Дефлімпійських іграх – 1,5 мільярда гривень.

На реконструкцію та ремонт 14 баз олімпійської підготовки – 1,1 мільярда гривень.

На розвиток спортивних рухів – 384,9 мільйона гривень.

На проєкт "Активні парки – локації здорової України" – 267,4 мільйона гривень.

Бюджет-2022: головне