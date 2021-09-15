Культура і мистецтво
У 2022 році в Україні планують провести 7450 культурних заходів. Участь у них візьмуть театри та художні колективи. Для цього у Держбюджет-2022 заклали 2,6 мільярда гривень.
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- На проєкт Велике будівництво планують виділити 2,05 мільярда гривень.
- Українське кіно на розвиток може отримати 2 мільярди гривень.
- На підтримку суспільного телебачення і радіомовлення планують виділити 1,9 мільярда гривень.
- На Велику реставрацію у проєкт заклали 1,8 мільярда гривень.
- Підтримку також нададуть українським музеям, заповідникам та видавничій сфері. На це передбачають виділити 1,7 мільярда гривень.
- Інноваційні культурні проєкти мають шанс отримати 700 мільйонів гривень.
- На розвиток туристичного потенціалу планують надати 100 мільйонів гривень.
Спорт
- На відновлення та будівництво спортивних об'єктів у 2022 році планують виділити 4,65 мільярда гривень.
- На проведення спортивних заходів – 3,4 мільярда гривень.
- Для участі збірної команди України у зимових Олімпійських та паралімпійських іграх, а також – літніх Дефлімпійських іграх – 1,5 мільярда гривень.
- На реконструкцію та ремонт 14 баз олімпійської підготовки – 1,1 мільярда гривень.
- На розвиток спортивних рухів – 384,9 мільйона гривень.
- На проєкт "Активні парки – локації здорової України" – 267,4 мільйона гривень.
Бюджет-2022: головне
- Проєкт Держбюджет-2022 уряд розглянув під час засідання у середу, 15 вересня.
- За словами прем'єр-міністра, головний бюджет країни передбачає зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів тощо.
- Прогнозують, що номінальний ВВП України становитиме 5368,7 мільярда гривень.
- Основними макроекономічними параметрами анонсували: зменшення дефіциту бюджету до 3,5%,
зменшення державного боргу, зростання зарплат, стабільний курс гривні.