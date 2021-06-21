Після зупинки блоків АЕС ціна електроенергії зросла на 20%

Ціна електроенергії на "ринку на добу наперед" 21 червня зросла до 1 569 гривень за мегават на годину. Цей показник на 20% більший, ніж був у першій половині червня.
Крім того, він майже на 70% перевищує середню ціну на електроенергію у травні.
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Зростання ціни на електроенергію
Інформація на сайті державного "Оператора ринку" свідчить про те, що у період 22:00 – 24:00 на "ринку на добу наперед" спостерігався дефіцит електроенергії.
А це у результаті призвело до стрімкого зростання ціни у ці години до 2 656 гривень за мегават на годину.
Загалом ціна електроенергії на "ринку на добу наперед" 21 червня досягла рівня 1 569 гривень за мегават на годину. У порівнянні з першою половиною червня це приблизно на 20% вищий показник.
Ціна електроенергії зросла на 20% / Інфографіка "Оператора ринку"
Вплив на ціну електроенергії зупинки блоків АЕС
- 13 червня у холодний резерв зупинили блок №4 Запорізької АЕС потужністю 1 000 мегават.
- А 18 червня відбулася аварійна зупинка блоку №2 Хмельницької АЕС. Після відновлення її роботи ціна електроенергії на 22 червня знизилася до 1 339 гривень за мегават на годину. Однак це у 1,5 раза дорожче, ніж було у травні.