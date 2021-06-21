Крім того, він майже на 70% перевищує середню ціну на електроенергію у травні.

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Зростання ціни на електроенергію

Інформація на сайті державного "Оператора ринку" свідчить про те, що у період 22:00 – 24:00 на "ринку на добу наперед" спостерігався дефіцит електроенергії.

А це у результаті призвело до стрімкого зростання ціни у ці години до 2 656 гривень за мегават на годину.

Загалом ціна електроенергії на "ринку на добу наперед" 21 червня досягла рівня 1 569 гривень за мегават на годину. У порівнянні з першою половиною червня це приблизно на 20% вищий показник.



Ціна електроенергії зросла на 20% / Інфографіка "Оператора ринку"

Вплив на ціну електроенергії зупинки блоків АЕС

13 червня у холодний резерв зупинили блок №4 Запорізької АЕС потужністю 1 000 мегават.

А 18 червня відбулася аварійна зупинка блоку №2 Хмельницької АЕС. Після відновлення її роботи ціна електроенергії на 22 червня знизилася до 1 339 гривень за мегават на годину. Однак це у 1,5 раза дорожче, ніж було у травні.

Зверніть увагу! На початку червня в Україні виник дефіцит електроенергії на "ринку на добу наперед" станом на 22:00.