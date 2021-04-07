Після заяв про масштабні військові навчання в Росії обвалився рубль

Попри збільшення цін на нафту і зміцнення валют країн, що розвиваються, російський рубль подешевшав. Наприклад, 7 квітня, курс долара перевищив 78 рублів, а євро – 92 рублі.

Таке сталось вперше з листопада 2020 року. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Чому падає рубль

Падіння валюти відбулось на тлі початку тотальної перевірки боєготовності армії Росії. Як пише Finanz, рубль почав падати 6 квітня після повідомлення про ці перевірки.