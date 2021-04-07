Після заяв про масштабні військові навчання в Росії обвалився рубль
Попри збільшення цін на нафту і зміцнення валют країн, що розвиваються, російський рубль подешевшав. Наприклад, 7 квітня, курс долара перевищив 78 рублів, а євро – 92 рублі.
Джерело:24 канал
Таке сталось вперше з листопада 2020 року. Про це пишуть російські ЗМІ.
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Чому падає рубль
Падіння валюти відбулось на тлі початку тотальної перевірки боєготовності армії Росії. Як пише Finanz, рубль почав падати 6 квітня після повідомлення про ці перевірки.
Про старт масштабних навчань, які охоплять всі роди військ і всі федеральні округи, повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Ймовірно, валютний ринок побачив у таких заявах загрозу через можливі санкції.
Агресивні дії Росії: останні новини
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