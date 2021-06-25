Фукс жаліється, що не має грошей
В інтерв'ю проросійському виданню він також жалівся, що не розуміє, як тепер платити за навчання трьох дітей.
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Мені зараз важко жити, я ж виховую трьох неповнолітніх дітей, я зараз не розумію, як мені оплачувати школу, наприклад,
– сказав Фукс.
Водночас бізнесмен стверджує, що проблеми у нього "досить великі", але нібито є знайомі, які пропонують мільйони доларів "на життя". Він відмовився називати імена цих людей.
Фукс додав: "Люди дзвонять і кажуть, що можуть дати мені 1 – 3 мільйони доларів, щоб вистачало на життя. Я відмовляюся. У мене введений максимальний повний пакет санкцій".
Санкції РНБО проти Фукса: коротко
- РНБО 18 червня запровадила повний пакет санкцій проти Фукса;
- Це трапилось через причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
- Як приклад, Олексій Данілов назвав кейс компанії "Голден Деррік".
- Зокрема, мовиться про день, коли одна людина – певний "Віталій Євгенійович" – зареєстрував відразу 19 компаній.
- Данілов заявив, що "санкції – накладені за ситуації, пов'язані з "Голден Деррік" – це є ліцензії, про які мовилося. Ви знаєте, що людина, яка за один день все це отримала, вона подала у суд на указ президента".
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