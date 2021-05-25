Про це прем'єр-міністр повідомив під час свого виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля" 25 травня.

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Відкриття ринку землі приведе до зростання ціни на землю щонайменше вдвічі протягом перших 3 – 5 років, такі наші оцінки,

– сказав глава уряду.

Денис Шмигаль зазначив, що завдяки впровадженню електронних земельних аукціонів потенціал збільшення надходжень до місцевих бюджетів за умови ефективного управління землею становитиме до 12 мільярдів гривень.

За його словами, наявний досвід проведення електронних аукціонів з оренди земельних ділянок може збільшити вартість їх оренди з 7% до 18% від суми їх нормативної грошової оцінки.

Відновлення історичної справедливості

Глава уряду наголосив, що земельна реформа – це, перш за все, про:

відновлення історичної справедливості;

стимулювання розвитку сільського господарства;

децентралізацію та збільшення ролі громад у прийнятті важливих рішень.

Відкриття ринку землі дозволить українському агросектору стати справжнім локомотивом економічного розвитку. Я вірю, що це історичний крок для нашої держави, який мав бути зроблений ще кілька десятиліть тому,

– додав прем'єр-міністр.

Зверніть увагу! За підрахунками Міністерства економіки, в останні роки у власність громад передано 4 мільйони гектарів землі оціночною вартістю близько 20 мільярдів доларів.

Головне про земельну реформу

Тривалий час в Україні діяв мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Однак 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує заборону. А 18 травня парламентарі підтримали останній законопроєкт земельної реформи.

Тепер з 1 липня 2021 року скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, територіальні громади та держава.

Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу