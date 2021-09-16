Як змінилася ціна на газ

Ціна на біржі знизилася до 800 доларів за 1 тисячу кубометрів. Такі дані опублікувала лондонська біржа ICE.

Цікаво "Газпром" визнав, що не встигне запустити поставки по "Північному потоку-2" з жовтня

15 вересня під час торгів вартість блакитного палива зросла на 150 доларів. Так, ціна досягла 970 доларів та кілька разів побила історичний рекорд. На думку аналітиків, на вартість газових ф'ючерсів впливає наближення зими.

Зауважимо, зростання цін на газ спостерігають на європейському ринку вже кілька тижнів. Так, 9 вересня рекордна вартість була 690 доларів.

Чому вартість блакитного палива збільшувалася

Російський "Газпром" виснажив свої газосховища у Європі, а закуповувати додаткові тверді потужності в Україну відмовився.

Проблема з власним видобутком на європейському ринку. Так, через виснаження ресурсів, родовище у Нідерландах можуть закрити на 3 роки раніше запланованого терміну.

Зверніть увагу! Очільник EnergyScan Жульєн Хоарау пояснив, що ціни почали зростати влітку, тобто коли був низький попит на газ. Це непокоїть, оскільки запаси газу у Європі – на вкрай низькому рівні. Хоарау вважає, що Європу чекає дуже жорстка зима.