Після повідомлення про обстріл Запорізької АЕС різко впав біткойн, – Bloomberg

Проросійські бойовики створили загрозу ядерної безпеки у світі, обстрілявши Запорізьку АЕС. На тлі відповідних дій різко впав біткойн.

Зниження валюти відбулось у п'ятницю, 4 березня. Дії Росії в Україні викликали неприйняття ризиків на фінансових ринках.

Важливо Вогонь на ЗАЕС може стати поворотною точкою для Заходу у війні Росії проти України, – Мендель

За даними Bloomberg, найбільша криптовалюта впала на 2,4% – до 41 093 доларів.

Криптовалюта в Росії

Зауважимо, аналітики не вірять, що криптовалюта може захистити Росії від санкцій. Адже це не входило із самого початку у плани Володимира Путіна.

В Офісі генпрокурора звернулись до 16 найбільших популярних світових криптобірж та закликали блокувати фінансові операції в або з Росії, від та до росіян.

Цинічний обстріл ЗАЕС

Проросійські бойовики обстріляли Запорізьку атомну електростанцію в ніч із 3 на 4 березня. Наразі пожежу повністю ліквідували.

Однак ситуація на ЗАЕС залишається складною. Тому український президент закликав світ терміново відреагувати на такі дії окупантів.

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