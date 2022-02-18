Так, на Московській біржі 18 лютого рубль ослабився стосовно долара і євро. Це сталось менш ніж за годину після поширення повідомлень про евакуацію.

Важливо Путін готовий платити гроші, щоб забрати цивільних з Донбасу: вже видав розпорядження

Падіння рубля

Станом на 16:09 за московським часом долар торгувався на рівні 76,06 рубля (+0,29%), євро – на рівні 86,36 рубля (+0,28%).

Після поширення інформації окупантів, о 16:46, курс долара становив уже 76,17 рубля (+0,44%), в євро прискорив зростання до 86,47 рубля (+0,42%).

Евакуація на Донбасі: що відомо

Бойовики 18 лютого заявили нібито Україна планує наступ та зібралась звільняти Донбас військовим шляхом. Через це ватажки збираються евакуйовувати місцеве населення Донбасу до Росії, а саме у Ростовську область.

В окупованому Донецьку люди панікують, запрацювала сирена "громадянської оборони". Російські ЗМІ пишуть, що в Донецьку біля будівлі так званого "уряду" бойовиків 18 лютого прогримів вибух.

У Путіна в цей час заявили, що президент Росії готовий платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів окупованих територій. Він закликав їх не вірити бойовикам, бо Україна ніяких наступальних дій не планує.

Зверніть увагу! Раніше волонтери InformNapalm попереджали, що Росія готує на Донбасі провокації "під чужим прапором". Таким чином Кремль хоче уникнути санкцій, а також може створити "привід для вторгнення".

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