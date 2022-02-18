Так, на Московській біржі 18 лютого рубль ослабився стосовно долара і євро. Це сталось менш ніж за годину після поширення повідомлень про евакуацію.
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Падіння рубля
Станом на 16:09 за московським часом долар торгувався на рівні 76,06 рубля (+0,29%), євро – на рівні 86,36 рубля (+0,28%).
Після поширення інформації окупантів, о 16:46, курс долара становив уже 76,17 рубля (+0,44%), в євро прискорив зростання до 86,47 рубля (+0,42%).
Евакуація на Донбасі: що відомо
- Бойовики 18 лютого заявили нібито Україна планує наступ та зібралась звільняти Донбас військовим шляхом. Через це ватажки збираються евакуйовувати місцеве населення Донбасу до Росії, а саме у Ростовську область.
- В окупованому Донецьку люди панікують, запрацювала сирена "громадянської оборони". Російські ЗМІ пишуть, що в Донецьку біля будівлі так званого "уряду" бойовиків 18 лютого прогримів вибух.
- У Путіна в цей час заявили, що президент Росії готовий платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів окупованих територій. Він закликав їх не вірити бойовикам, бо Україна ніяких наступальних дій не планує.
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