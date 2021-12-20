Відповідну заяву Денис Шмигаль зробив під час ефіру 20 грудня. Прем'єр прокоментував заяву СБУ щодо критичних запасів вугілля.

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Шмигаль прокоментував звіт СБУ про критичні запаси вугілля

Денис Шмигаль заявив, що до опалювального сезону Україна "готувалась та була готова". За словами прем'єра, він розпочався вчасно та без зривів.

За його словами є нюанси, як протягом будь-якого опалювального сезону, – ремонти, погодні умови.

Загалом у нас абсолютно достатньо запасів газу. У середньому – це більше, ніж було накопичено з 2014 по 2019 роки напередодні опалювального сезону. Стосовно вугілля треба дивитись на контекст світової енергетичної кризи – коли вугілля не вистачає нікому, ціни на газ ростуть,

– пояснив політик.

Він також пригадав, що ціна на газ становить 1500 – 1700 доларів й ніколи ще таких цін не було. Денис Шмигаль пояснив, що це спричинено певними діями Росії: "Тобто йде боротьба за "Північний потік-2". За словами прем'єра це впливає на Україну.

В Україні достатньо вугілля та газу

Сьогодні в Україну морським шляхом їде вугілля, ми піднімаємо видобуток українських шахт (вже піднятий на 28%). Тобто помісячно при потребі 1,7 – 1,9 мільйона тонн вугілля ми забезпечуємо 2 – 2,3 мільйона тонн. Вже відбувається процес накопичення останній місяць,

– заявив Шмигаль.

Політик додав, що газу також достатньо у сховищах. Пояснив, що можуть бути ризики при певній погоді чи при певних діях Росії. Проте уряд та міністерство енергетики знають, як їх проходити.

Коротко про запаси вугілля та газу в Україні

Нещодавно Служба безпеки України попередила уряд про критичну ситуацію з вугіллям. Відповідні документи опублікувало "Дзеркало тижня". У них мовилось, що Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони через критично низькі запаси вугілля.

Глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко запевнив, що Україна не замерзне. Він підтвердив, що запаси вугілля в Україні справді низькі, проте додав – паливо ще везуть в Україну з-за кордону.

Зокрема 17 грудня ще два судна з вугіллям прибули в Україну з США та Колумбії. Ця партія важить приблизно 131 тисячу тонн загалом. Перша партія прибула у листопаді. Наступна буде 20 грудня.

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