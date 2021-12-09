Міністр фінансів зазначив, що у момент реєстрації угоди про купівлю – продаж, наприклад, об'єкта нерухомості, відповідна інформація з'являтиметься у Податковій.

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Сергій Марченко продовжив, що надалі дані перевірятимуться, а "людину ніхто турбуватиме, якщо немає підстав для цього". За його словами, система працюватиме автоматично.

Автоматично Податкова перевіряє наявність доходів, сплачених з 1995 року, підсумовує їх, усі доходи, сплачені податки. Потім зіставляє суму цих доходів з інформацією про купівлю об'єкта нерухомості та його вартістю,

– сказав глава Мінфіну.

Він додав, що перевірки почнуться одразу після закінчення року, який відведено на так звану податкову амністію законом про добровільне декларування, а саме з 1 вересня 2022.

Що відомо про непрямі методи оподаткування Якщо існує факт купівлі великого об'єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає, і амністію людина не проходила, тобто не показала своїх реальних доходів, з яких не були сплачені податки. Наслідком цього буде те, що Податкова має донарахувати суму несплачених податків.

Що потрібно знати про податкову амністію

Податкова амністія стосується лише тих українців, які уникали сплати податків у будь-який спосіб: працювали неофіційно чи отримували зарплату в конверті. Тож щоб оподаткувати свої "гроші з-під матраца" у Мінфіні радять діяти наступним чином:

звернутися до банку, де відкриюсь рахунок та видадуть відповідну довідку;

потім в електронному вигляді заповнити декларація й прикріпити довідку від банку;

останній крок – відправити декларацію до Податкової.

Зверніть увагу! Від того, який саме актив декларують та де він перебуває, залежить і розмір податку, який варто заплатити.