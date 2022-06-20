Після паніки у перші тижні війни: заступниця голови НБУ пояснила, чи достатньо в Україні готівки

Банківська система в Україні залишається ліквідною, а українці надають перевагу безготівковим операціям. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Безготівкові операції переважають

Пані Рожкова також зауважила, що станом на сьогодні переважають безготівкові розрахунки. "Люди частіше користуються дистанційними сервісами банків. За діджиталізації банківської системи ми всі стали амбасадорами безготівки, бо, як на мене, це дуже зручно", – ділиться вона.

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Також вона додала, що з початку війни залишки на вкладах фізичних осіб в банківській системі зросли приблизно на 74 мільярди гривень. Це було зумовлене значними соціальними виплатами (допомога вимушеним переселенцям, підвищення заробітних плат військовим, медикам) та виплатами бізнесу фінансової допомоги своїм працівникам.

Банківська система ліквідна

Перша заступниця голови НБУ розповіла, що "живі гроші" банків перевищують 230 мільярдів гривень, а банківська система залишається дуже ліквідною.

Це дуже велика сума. Завдяки цьому банки вільно оперують як безготівковими розрахунками, так і операціями, пов'язаними з видачою готівки. Перебоїв немає,

– ділиться Рожкова.

Доставка готівки в тимчасово окуповані регіони

Попри те, що для більшості регіонів питання фізичної доставки готівки вирішене, воно все ще залишається актуальним для Херсонщини, окремих населених пунктів Запорізької області та інших міст.

Там ситуація дуже складна. На жаль, доставити туди готівку ми не можемо, тому люди і банки оперують наявною гривнею. Проте, якщо є зв'язок, то всім клієнтам доступні онлайн сервіси. Звичайно, ми розуміємо, що зв'язок там є далеко не завжди. Буквально декілька днів тому зник зв'язок в Херсоні. І ось це дійсно складно, тому що в цьому конкретному випадку ми не можемо нічого зробити.

– розповідає Рожкова.

Також заступниця голови НБУ підкреслила, якщо немає прямої загрози життю і здоров'ю банківських працівників і клієнтів, банки продовжують працювати, намагаючись максимально задовольнити потреби населення і підприємців.

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