Після пандемії: у Rozetka розказали, за чим "полюють" українці у "чорну п’ятницю"

У всесвітній день розпродажів – "чорну п'ятницю" журналісти 24 каналу вирішили з'ясувати чи дійсно магазини роблять знижку у цей день, або ж навпаки завищують ціни напередодні. Про те, які товари найбільше мають попит серед українців та, як змінились споживчі настрої під час пандемії, читайте далі.

Як почалась "чорна п'ятниця" в Україні

Андрій Ковалевський, бренд-менеджер магазину Rozetka, розповів, що вперше в Україні "чорна п'ятниця" відбулась у 2013 році й Rozetka одна з перших почала її проводити.

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Ми побачили, що це свято шопінгу користується попитом по всьому світ, не тільки в США, тому вирішили провести в Україні. З тих пір багато хто його проводить,

– розповідає Ковалевський.

Чи дійсно у "чорну п'ятницю" зменшується вартість товару

Чорна п'ятниця (Black Friday) – всесвітній день розпродажів, що припадає на п'ятницю після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів.

Напевне кожного українця, купуючи щось на знижках у цей день, цікавило – чи насправді магазини знижують ціну, чи вдаються лише до маркетингу. Тож журналісти 24 каналу вирішили запитати про це у пана Андрія, щоб спростувати, або ж навпаки підтвердити популярний міф.

Це міф насправді. Бували колись насправді поодинокі випадки, коли якийсь постачальник спочатку підіймає ціни за два тижні до чорної п’ятниці, а потім на чорну п’ятницю робить звичайну ціну, яка була раніше. Але ми за цим слідкуємо, не допускаємо цього. Тому ці знижки – вони справжні. Зараз ціна нижча, ніж була місяць тому,

– запевняє пан Андрій.

Андрій Ковалевський, бренд-менеджер​ магазину Rozetka / Фото – 24 канал, Валентини Поліщук

Скільки триває "чорна п'ятниця"

Зазвичай у світі "чорна п'ятниця" триває лише день, однак в Україні досить поширена практика серед магазинів, коли дію її акцій розтягують на тиждень. Тож ми вирішили поцікавитись, чи скуповують люди так само товари, якщо проміжок часу збільшується.

Пан Андрій розповідає, що українці купують товари в більшому обсязі, якщо період "чорної п'ятниці" збільшити. Як приклад, торік Rozetka збільшила день розпродажу на тиждень – з понеділка по неділю й загальна кількість товарів була значно більшою. Ковалевський вважає, що це пов'язане й з більшою можливістю вибору.

Тобто людина може не лише один день прийти й щось знайти, а може щось й цілий тиждень обирати й врешті-решт знаходить, що їй потрібно. Й менше навантаження на саму п’ятницю. Хоча, як би ми не старались, у п’ятницю все одно найбільший потік людей,

– зауважує бренд-менеджер.

У Rozetka "чорна п'ятниця" триває тиждень / Фото – 24 канал, Валентини Поліщук

Як підготуватись до "чорної п'ятниці"

Зі слів Андрія Ковалевського в Україні люди виважено обирають те, що їм потрібно й купують вже дешевше, ніж зазвичай. Тож штовханини, паніки та спонтанних покупок, як у США, на його думку, у нас явище не поширене.

Бренд-менеджер радить українцям заздалегідь подумати, що їм дійсно потрібно – новий смартфон чи холодильник. Тобто, щось таке велике, що коштує багато грошей, а на "чорну п’ятницю" це можна знайти за привабливішою ціною.

На які знижки можна розраховувати у "чорну п'ятницю"

У Rozetka, під час "чорної п'ятниці", можна розраховувати на знижки до 60%, але бренд-менеджер зазначає, що насправді є й більші знижки. Все переважно залежить від категорії товару.

Тож знижки в межах 60% можна побачити переважно на одяг, а от на смартфони такої великої знижки не може бути через маржинальність. "Тому там знижки менші, але є теж дуже цікаві пропозиції", – ділиться він.

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Що найчастіше купують українці

Андрій Ковалевський розповідає, що найбільше купують українці корми для тварин, підгузки, смартфони та побутову хімію. Таку тенденцію у Rozetka помітили ще, починаючи з минулого року.

Найчастіше "чорну п'ятницю" українці купують корми для тварин, підгузки, смартфони та побутову хімію / Фото – 24 канал, Валентини Поліщук

Що купують найбільше чоловіки та жінки?

Насправді ми не знаємо цього достеменно, але побутову хімію, звісно, купують жінки більше, а смартфони вже обирають чоловіки. Але це насправді трохи відхилення від 50 на 50.

Хто купує більше чоловіки чи жінки?

Ми бачимо попит і серед чоловіків, і серед жінок всіх вікових груп від 18 до 60+. Люди вже купують в інтернеті, в онлайн.

Більшість товарів в чорну п’ятницю купують саме онлайн?

Звичайно, ми не супермаркети. У нас більшість всього купується онлайн.

Чи змінились споживчі настрої українців під час пандемії

Андрій Ковалевський розповідає, що торік був шалений попит на респіратори, пульсометри та засоби захисту.

Тобто на речі, яких раніше взагалі не було в продажу, а минулого року вони були в топі,

– розповідає бренд-менеджер.

Проте у цьому році такої тенденції вже не спостерігається. Першість посіли засоби для прання, які нині найбільше купують.