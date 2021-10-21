Після "Нафтогазу" й оператор ГТС подав заявку на участь в сертифікації "Північного потоку-2"

ТОВ "Оператор ГТС України" подало заявку до німецького енергетичного регулятора – Bundesnetzagentur – задля участі у процедурі сертифікації Nord Stream-2 AG. Це сталося 20 жовтня.

Nord Stream-2 AG, нагадаємо, це компанія, заснована російським "Газпромом", яка займається Північним потоком-2" – газопроводом, пущеним по дну Балтійського моря в обхід газотранспортної системи (ГТС) України.

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Чому оператор української ГТС хоче брати участь у сертифікації російського газопроводу

У компанії ТОВ "Оператор ГТС України" запевнили, що "продовжують рішуче виступати проти цього геополітично небезпечного проєкту" – "Північного потоку-2". Адже він:

Загрожує національній безпеці України.

Руйнує європейську енергетичну архітектуру.

Та намагається обійти правила Євросоюзу.

"Потік" може офіційно запрацювати, якщо успішно пройде процедуру сертифікації. Однак в Україні переконані, що ця процедура може порушити права українських газових компаній.

Саме тому "Оператор ГТС України", вслід за "Нафтогазом", подав заявку до німецького регулятора Bundesnetzagentur, аби також стати частиною процесу сертифікації "Північного потоку-2" та спробувати завадити їй "зсередини".

"Північний потік-2" не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу та загрожує безпеці постачань газу до Європи. Ми вважаємо своїм обов'язком інформувати наших стратегічних партнерів про ці занепокоєння,

– заявив гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

І додав, що "дозвіл "Північному потоку-2" здійснювати транспортування газу під контролем "Газпрому" призведе до того, що буде безповоротно зменшено та змінено конфігурацію української газотранспортної системи, усуваючи її як транзитний маршрут Росія – Європа".

Зауважимо, заявки з аналогічною мотивацією також подали польська державна компанія PGNiG та її німецьке дочірнє підприємство PGNiG Supply & Trading GmbH. І ці заявки вже підтверджені.

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