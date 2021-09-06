Потрясіння світового ринку

Через військовий переворот у Гвінеї ціни на Лондонській біржі металів зросли на 1,8% – це найвищий рівень з травня 2011 року. Водночас у Китаї ф'ючерси на алюміній підскочили на 3,4%, до найвищого рівня з 2006 року.

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Гвінея – головний імпортер сировини для алюмінію

Головний аналітик по алюмінію в Пекіні Сюн Хуей розповів, що Китай, на який припадає понад 60% світового виробництва алюмінію, закуповує більшу частину бокситів у Гвінеї. За даними Головного митного управління Китаю, на африканську країну припадає понад половини імпорту сировини для алюмінію (55%). Тож політична нестабільність в країні почала розглядатися як ризик збоїв в поставках бокситів від основного світового постачальника.

Також впевнений, що струсу ринку алюмінію не уникнути засновник виробника алюмінію "Русал" Олег Дерипаска, про що він розповів у своєму телеграм каналі. Частка Гвінеї в поставках сировини для UC Rusal досягає 30%. Акції "Русала" на Гонконзький біржі вже подорожчали на 7,06%.

Ринок алюмінію може серйозно струснути ця ситуація, адже 20% світового виробництва алюмінію використовує боксити з цієї маленької та дуже бідної країни,

– розповідає Дерипаска.

Де використовується алюміній Алюміній використовується у виробництві від автомобільних запчастин до банок для напоїв та побутової техніки. Ринок алюмінію, як відзначає видання Bloomberg, особливо погано себе почував на початку пандемії, однак зараз переживає різке відродження в міру відновлення споживчого попиту. Цього року ціна на алюміній в Лондоні виросла вже приблизно на 40%.

Нестабільна політична ситуація у Гвінеї