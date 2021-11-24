"Пільгового" газу для опалювального сезону може не вистачити, – Асоціація міст
Джерело:Асоціація міст України
В Асоціації міст стверджують, що "Нафтогаз" відмовляється коригувати обсяг постачання газу за пільговою ціною. Таким чином його може не вистачити. Просять навіть втрутитись уряд.
Місцева влада, "Нафтогаз" та уряд ще раніше підписали меморандум щодо незмінних цін на тепло для населення протягом опалювального сезону.
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Таким чином "Нафтогаз" продає певний обсяг газу на потреби населення за встановленою ціною – 7,42 гривні за кубометр.
Які обсяги "пільгового" газу визначили
В Асоціації міст заявили, що "Нафтогаз" самостійно визначив обсяги постачання "пільгового" природного газу. Зауважують, що в деякі періоди опалювального сезону таких обсягів може бути недостатньо.
Чому "пільг" може не вистачити
Зазначають, що опалювальний сезон у багатьох населених пунктах почався набагато раніше, ніж у попередні періоди. Коригувати ж встановлені обсяги споживання газу нібито відмовляються.
Ціни були вищі
У жовтні підприємства використовували для централізованого тепловодопостачання споживачів газ за ринковими цінами від 25 гривень за 1 кубометр та вище. У містах говорять про порушення меморандуму.
Відтак в АМУ резюмували, що підприємства, не маючи можливості відкоригувати тарифи на комунальні послуги, зазнають втрат. Джерел для відшкодування немає.
Звернулись до уряду
Тому АМУ вирішила звернутись до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Просять посприяти, аби "Нафтогаз" провів перерахунки обсягу природного газу.